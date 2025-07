San Marino. La prima di ”ALBA SUL MONTE”. Freddo il clima, calorosi gli applausi per ”Accordion Concert Academy”

Le premesse meteorologiche hanno indotto molti fra quelli che abitualmente frequentano gli Orti dell’Arciprete per Alba sul Monte… in Concerto ad immaginare che l’evento di domenica 27 luglio, la prima di questa tradizionale iniziativa, non si svolgesse o fosse in qualche modo ridimensionata.

Invece il concerto dell’Accordion Concert Academy, diretto dal M° Sergio Scappini, si è svolto come e dove previsto. Certo, il pubblico non è stato quello solito dei consueti sold out, ma ben 50 persone munite di piumini, copertine, sciarponi, cappottini, berrette, hanno sfidato il vento freddo e puntualmente si sono presentati per assistere ad un concerto che come al solito ha incantato, divertito, emozionato.

Non sembrava davvero di essere in una domenica di fine luglio, ma poi il sole è sorto e come per incanto la giornata è diventata splendida, fresca e ventosa, ma splendida con il solito panorama unico e la musica di grande qualità di questa rassegna.

Il concerto si è aperto con l’esecuzione dei “7 ballabili” di Nino Rota scritti per “Il Gattopardo” di Luchino Visconti, per proseguire ancora con una colonna sonora storica, quella di “Love Story”. “Yo Soy Maria” e “Violentango” sono stati i due omaggi dell’Accordion Concert Academy al Piazzolla meno scontato per poi concludere il concerto con “Disney fantasy”, un viaggi nella memoria comune con le più note ed iconiche canzoni dei cartoni Disney,.

Un debutto di “Alba“ 2025 freddo nel clima, ma molto caloroso negli applausi e nell’ affetto per questa iniziativa del pubblico sammarinese e non solo. Un appuntamento unico dell’estate musicale sammarinese

