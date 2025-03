San Marino. La regista Caterina Carone presenta il suo nuovo film “I LIMONI D’INVERNO” con Christian De Sica e Teresa Saponangelo. Sabato 24 febbraio al cinema Concordia

Sabato 24 Febbraio ore 17.30, presso il Cinema Concordi di San Marino, la Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura, la Segreteria di Stato alla Sanità e gli Istituti Culturali sono onorati di avere la presenza della regista Caterina Carone per la presentazione del film I LIMONI D’INVERNO che vanta come protagonisti Teresa Saponangelo e il noto attore Christian De Sica, particolarmente legato alla Repubblica di San Marino.

Il nostro Istituto per la Sicurezza Sociale e in particolar modo la UO di Neurologia diretto dalla Dott.ssa Susanna Guttmann hanno collaborato direttamente con la regista fornendo assistenza e approfondimenti sul tema della malattia dell’Alzheimer, tema centrale del film. Molto importante anche l’apporto dell’Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale, per raccontare la malattia dal punto di vista della famiglia.

Il protagonista, un professore ormai in pensione di nome Pietro, rimasto solo dopo il divorzio dalla moglie si ritrova a scrivere l’ultimo libro della sua carriera e a passare le giornate in terrazza a curare le sue piante di limone. Durante una delle sue ricerche in biblioteca per il romanzo, si perde tra gli scaffali e le sue sicurezze iniziano a vacillare. L’uomo trova nella sua vicina di casa, Eleonora, con cui condivide l’attività di giardinaggio, un’improvvisa e imprevista armonia. L’incontro di queste due persone che a modo loro vivono una solitudine inespressa permette ai protagonisti di avvicinarsi e aiutarsi l’un l’altra, e alleviare un dolore che ognuno dei due cerca di tenere nascosto; per Pietro riguarda proprio i primi sintomi della malattia di Alzheimer.

Ecco il messaggio che la produzione ha inserito nei titoli di coda per ringraziare l’ISS:

“La produzione desidera ringraziare, per le ricerche inerenti la malattia di Alzheimer, la Direzione dell’Ospedale di Stato di San Marino, l’Unità Operativa di Neurologia Responsabile Dott.ssa Susanna Guttmann, Medico Dott.ssa Beatrice Viti, Medico Dott. Mirco Volpini, Medico Dott. Roberto Frusciante, Neuropsicologo Dott. Edoardo Barvas, i tecnici, gli infermieri e l’amministrazione”.

Prima della proiezione interverranno i Segretari di Stato Mariella Mularoni e Andrea Belluzzi, la Dr.ssa Beatrice Viti della Neurologia ISS e Samuele Balducci presidente dell’associazione ASSPIC.

Per l’evento sarà previsto un biglietto a prezzo unico di €5,00