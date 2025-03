San Marino. La Repubblica di San Marino esprime profondo cordoglio per il terremoto in Myanmar

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, dinnanzi alla catastrofica calamità che ha colpito prevalentemente il Myanmar e una vasta area del sud-est asiatico, esprime i sentimenti di solidale vicinanza e profondo cordoglio degli Ecc.mi Capitani Reggenti, del Governo sammarinese e suoi personali.

Il terremoto di straordinaria intensità che ha provocato un numero in crescita esponenziale di vittime, altrettanti feriti, danni incalcolabili e migliaia di dispersi richiede oggi più che mai la più ampia rete di solidarietà e forme di concreta cooperazione internazionale.

A tal fine, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri si farà promotrice di un’iniziativa umanitaria attraverso i canali aperti dagli organismi internazionali, Nazioni Unite in primis, per contribuire ad alleviare le immani sofferenze delle popolazioni colpite.

San Marino, 29 marzo 2025/1724 d.f.R.