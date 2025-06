San Marino. La Segreteria Affari Interni segue i lavori della Commissione sull’andamento demografico: una sfida da affrontare con il supporto della cittadinanza

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni, nell’ambito delle proprie funzioni di indirizzo e coordinamento, prosegue attivamente il lavoro di supporto alla Commissione sull’andamento demografico, insediata per analizzare in profondità una delle sfide più rilevanti per il futuro della Repubblica.

Inizialmente i lavori si sono concentrati sull’analisi dei dati statistici esistenti, con l’intento di costruire una base conoscitiva comune. Durante il confronto tra i commissari è emersa fin da subito la necessità di acquisire un campione statistico ampio e rappresentativo, capace di restituire in modo oggettivo la percezione dei cittadini sammarinesi rispetto alla questione demografica.

Dopo i primi incontri si è deciso di invitare al confronto anche una rappresentanza della Segreteria di Stato con delega alla Famiglia.

Obiettivo condiviso è quello di offrire al dibattito pubblico – e in primo luogo alla politica – un documento di riferimento neutro, trasparente e svincolato da interpretazioni personali.

Tramite un questionario da sottoporre alla cittadinanza, si cercherà di capire qual è il punto di vista dei sammarinesi.

L’obiettivo è quello di ottenere i risultati del sondaggio entro l’autunno, così da poter avviare – con una solida base informativa – una fase di confronto più consapevole, finalizzata alla proposta di misure concrete e mirate.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni continuerà a garantire il necessario supporto tecnico e organizzativo, affinché il lavoro della Commissione possa tradursi in strumenti utili per il futuro del Paese e delle sue politiche demografiche.