San Marino, la Segreteria di Stato agli Esteri monitora le tensioni in Medio Oriente: avvisi per i cittadini in Israele e Iran

La Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino ha diramato un comunicato per informare sulla costante attenzione rivolta alle tensioni in Medio Oriente, in particolare nelle aree iraniane e israeliane. Attraverso la propria rete diplomatica, il dicastero sta seguendo da vicino l’evolversi della situazione e invita i cittadini sammarinesi presenti nei territori interessati a mantenere la massima prudenza.

Nel comunicato, la Segreteria raccomanda ai cittadini sammarinesi in Israele e Iran di evitare spostamenti non strettamente necessari, di attenersi scrupolosamente alle indicazioni delle autorità locali e di restare costantemente aggiornati sull’evoluzione degli eventi. Il comunicato sottolinea inoltre che gli spazi aerei di Israele, Iran e Paesi limitrofi potrebbero subire chiusure temporanee o restrizioni operative, con possibili cancellazioni, ritardi o deviazioni dei voli da e per queste aree.

Per questo motivo, si raccomanda ai viaggiatori di verificare preventivamente lo stato del proprio volo con le compagnie aeree di riferimento. Essendo le disposizioni nei vari Paesi suscettibili di modifiche improvvise, la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri invita a consultare con attenzione gli aggiornamenti sulla sicurezza e sulle restrizioni ai viaggi disponibili sul sito italiano ufficiale Viaggiare Sicuri, gestito dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

La Segreteria ribadisce la propria disponibilità ad assistere i cittadini sammarinesi in qualsiasi circostanza, mettendo a disposizione i seguenti contatti di emergenza nazionali:

Dipartimento Affari Esteri: viaggiareinformati@esteri.sm – tel. 0549 885400

Centrale Operativa Interforze: tel. 0549 888888

Il comunicato si conclude con la data e il riferimento ufficiale, confermando l’impegno di San Marino nel monitoraggio e nella tutela dei propri cittadini di fronte alle attuali criticità geopolitiche in Medio Oriente.