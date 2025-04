San Marino. La Segreteria di Stato con delega alla Previdenza informa la cittadinanza che il Modello IGR “G” dei redditi da pensione è disponibile solo online

La Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia ricorda a tutti i pensionati che, il Modello IGR “G”, che riporta i redditi da pensione relativi all’anno precedente, può essere consultato esclusivamente online.

Infatti, come già reso noto dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, il modello IGR “G”, non verrà più inviato a mezzo posta, pertanto sarà necessario scaricarlo online.

Si rammenta inoltre che i pensionati dovranno presentare la dichiarazione dei redditi per l’anno fiscale 2024 entro il 31 luglio 2025. Coloro che nel 2024 riceveranno più certificati dal datore di lavoro o dall’Ente Erogatore dovranno, altresì, compilare la dichiarazione dei redditi (MOD IGR – L).

I pensionati potranno accedere facilmente a questo documento attraverso il Portale della Repubblica di San Marino, all’indirizzo gov.sm, utilizzando i servizi “ARPA – Archivio Posizioni Assicurative” e “IGR G – Imposte Dirette Patrimoniale”, per accedere al portale è richiesto un nome utente e una password. Gli utenti che non hanno ancora effettuato l’accesso dovranno registrarsi al sistema.

In caso di saldo a debito per il Modello IGR “G”, l’importo dovrà essere pagato entro il 31 luglio 2025. Il pagamento potrà essere effettuato tramite il modulo allegato al Modello IGR “G” o mediante bonifico bancario.

Infine, la Segreteria di Stato con delega alla Previdenza rammenta che chi compilerà la dichiarazione dei redditi IGR – L non dovrà utilizzare il modulo di pagamento allegato al Modello IGR “G” poiché l’imposta verrà ricalcolata.

Segreteria di Stato per la Giustizia, la Previdenza e la Famiglia.