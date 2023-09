San Marino. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio proroga, in via straordinaria, i termini di archiviazione delle fatture elettroniche nell’interscambio di beni e servizi con l’Italia

La scadenza slitta al 31 dicembre 2024.

San Marino, 29 settembre 2023 – E’ stato adottato in queste ore dal Congresso di Stato il Decreto Legge 29 settembre 2023 n.139 della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio che proroga in via straordinaria al 31 dicembre 2024 i termini per l’archiviazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute negli anni 2021, 2022 e 2023, nelle more della predisposizione della disciplina tecnica regolamentare dell’archiviazione delle fatture elettroniche.

