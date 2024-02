San Marino. La Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura e la Cantina San Marino allo “Slow Wine Fair 2024”

Dopo il successo della 25° degustazione finale degli oli del territorio Nazionale Italiano selezionati e da premiare per la Guida degli Oli Extravergini 2024 Slow Food, organizzata dalla Cooperativa Olivicoltori in collaborazione con la Segreteria di Stato per l’Ambiente e l’Agricoltura ed il Consorzio Terra di San Marino, la Repubblica di San Marino sarà presente anche questo anno all’evento “Slow Wine Fair 2024” che si svolgerà a Bologna dal 25 al 27 febbraio prossimi. Organizzato da Bologna Fiere e Sana, con la direzione artistica di Slow Food ed il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, “Slow Wine Fair 2024” è l’evento internazionale dedicato al vino buono, pulito e giusto. Durante l’evento vignaioli e vigneron, appassionati e operatori, ristoratori, enotecari, importatori, distributori, cuochi, sommelier si ritrovano nuovamente a Bologna per fare la rivoluzione del mondo del vino. Nei tre giorni di “Slow Wine Fair 2024”, centinaia di produttori provenienti da tutte le regioni d’Italia e da tutto il mondo si riuniranno per confrontarsi sul futuro del vino e della viticoltura. “Slow Wine Fair 2024”, un evento ricco di colori, sapori e profumi dove quest’anno saranno presenti anche i sapori e i saperi della nostra Repubblica con i vini della Cantina San Marino. All’interno di uno spazio espositivo ad esso dedicati sarà possibile degustare nell’enoteca di Slow Wine Fair la vasta gamma dei vini della Cantina di San Marino tutti prodotti ad identificazione d’origine con uve provenienti da vitigni autoctoni. Da rilevare inoltre che i vini della Cantina di San Marino sono presenti, per la prima volta, anche nella Guida “Slow Wine 2024”, un importante riconoscimento che lo Slow Food ha voluto riservare al territorio della Repubblica di San Marino per le attività svolte dalla filiera vitivinicola.

La Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura e la Cantina San Marino, in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino, vi aspettano Domenica 25 febbraio a Bologna nello spazio espositivo della Repubblica di San Marino. E’ possibile già prendere visione del programma eventi tramite il sito web www. slowinefair.slowfood.it e sui social della Cantina San Marino.

Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “Slow Food è una grande organizzazione internazionale no profit impegnata a dare il giusto valore al cibo nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi. Anche quest’anno le eccellenze vitivinicole del nostro territorio verranno presentate in questo importante evento al quale parteciperanno oltre 1000 cantine italiane e internazionali”.

San Marino, 23 febbraio 2024/1723 d.F.R.

La Segreteria di Stato Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura