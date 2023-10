San Marino. La Sezione IPA di San Marino partecipa al 66° Congresso Mondiale

Si sono appena svolti ad Atene – Grecia, i lavori del 66° Congresso Mondiale dell’Associazione Internazionale di Polizia (IPA), al quale ha partecipato anche il Presidente della Sezione sammarinese Renè Rosti.

Con 66 Sezioni nazionali attualmente attive e 2 provvisoriamente affiliate, sparse in ogni continente, l’IPA è l’Organizzazione non governativa più grande al mondo.

Sin dal 1950, anno della sua fondazione in Inghilterra, l’IPA si propone di diffondere i contenuti della Dichiarazione Universale sui Diritti Umani.

Pace e Democrazia dunque sono i principi fondamentali intorno ai quali ruotano le numerose attività che l’IPA promuove e realizza in tutto il mondo a livello sociale, culturale e sportivo.

Non solo, attraverso il Centro Studi e di Formazione di Gimborn in Germania, l’IPA organizza numerosi seminari di carattere prettamente professionale su varie tematiche inerenti le attività di polizia.

“Servo per Amikeco” (in esperanto Servire attraverso l’Amicizia) è il motto dell’IPA. L’Amicizia è il valore che contraddistingue da sempre le attività dell’Organizzazione, e al quale fanno continuamente riferimento le varie Sezioni nel relazionarsi tra loro e scambiare esperienze di vario genere.

Dopo la Cerimonia di apertura, con i Saluti delle Autorità locali, i lavori sono iniziati con l’intervento del Presidente Internazionale Pierre Martin Moulin, che ha illustrato i risultati conseguiti durante l’ultimo anno, nonché la volontà di terminare la sua esperienza all’interno del Direttivo Internazionale duranti 20 anni, di cui 11 quale Presidente.

Gli oltre 150 partecipanti, tra Delegati ed Osservatori, hanno discusso i resoconti delle varie Commissioni dell’Organizzazione.

Anche quest’anno, un punto rilevante di questo Congresso è stato in merito alla situazione internazionale per il conflitto Russo-Ucraino ed il mantenimento dei diritti di socio per la Sezione Russa, sezione a cui, a seguito di votazione, è stata confermata la sospensione, ovvero la possibilità di poter partecipare a prossimi Congressi quali osservatori, senza diritto di voto. Tale decisione è stata maturata consapevoli che è più opportuno risolvere determinati problemi attraverso il dialogo, piuttosto che attraverso l’esclusione e l’isolamento, nella speranza che si possa trovare una risoluzione dei problemi a livello internazionale. Si è anche affrontata la problematica di come dare assistenza e supporto ai vari paesi membri, colpiti dagli attuali conflitti bellici.

I lavori sono proseguiti con l’esame delle varie Mozioni presentate, con gli approfondimenti delle varie Commissioni e dopo l’approvazione del Documento finale, si sono svolte le elezioni del Direttivo Internazionale, che rimarrà in carica per il quadriennio 2024-2027.

Al termine delle votazioni, sono stati nominati:

Presidente: Martin HOFFAMANN (Austria);

Segretario Generale: Joze SENICA (Slovenia);

Presidente Commissione per le Relazioni Internazionali: Oliver HOFFMANN (Germania);

Presidente Commissione Professionale: Diego TROLESE (Italia);

Presidente Commissione Socio-Colturale: Christos PARGINOS (Grecia);

Responsabile dell’Amministrazione: Clive WOOD (Inghilterra);

Tesoriere Generale e Vice Presidente: Michael WALSH (Irlanda);

Tesoriere per gli Affari Sociali: Jean-Pierre ALLET (Svizzera);

Uditori: Sofia LOGARIDOU – Fred BOYD

Con il saluto finale del Presidente Internazionale e di tutto il direttivo neoeletti, l’appuntamento sarà al prossimo anno in Nord Macedonia per il 67° Congresso Mondiale.