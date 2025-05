San Marino. LA SOCIETÀ SPORTIVA MURATA VERSO CAMBIAMENTI IMPORTANTI: UNA NUOVA ERA STA NASCENDO

La Società Sportiva Murata è pronta a scrivere una nuova pagina della sua lunga e gloriosa storia. Dopo la svolta avvenuta lo scorso dicembre con l’insediamento del Presidente Lorenzo Busignani e del General Manager Lorenzo Bugli, il club ha avviato un percorso di rinnovamento radicale, alimentato da visione, metodo e determinazione.

Un ringraziamento speciale va al Direttore Sportivo Denis Casadei, autentico artefice di un rilancio che sembrava impossibile: con lucidità e passione, ha ricostruito le fondamenta dopo la complicata parentesi della stagione “Murata Brasiliano”, restituendo dignità e prospettiva al club. Nuova immagine, nuova squadra nel calcio a 11 e un rinnovato entusiasmo da parte di sponsor e partner che hanno scelto di credere nel progetto. Il nuovo volto di DS bianconero viene affidato con estrema convinzione dal Club nella figura di Marco Mularoni, quale verrà annunciato durante il prossimo direttivo societario.

Ma attenzione: questa è solo la prima metà della partita. Il meglio deve ancora venire.

Il Murata è oggi protagonista di un rafforzamento profondo, che parte da una convinzione semplice ma ambiziosa: valorizzare un solido nucleo di giocatori giovani sammarinesi per costruire un’identità calcistica autentica e vincente. Una strategia chiara, che si unisce alla riconferma del tecnico Michele Camillini e colonna portante del nuovo assetto tecnico del calcio a 11.

Ma il progetto ha orizzonti ben più larghi.

Sono attualmente in corso trattative avanzate con tre importanti realtà calcistiche internazionali provenienti da Italia, Francia e Spagna. Collaborazioni di spessore che verranno svelate nei dettagli durante un’apposita conferenza stampa già in fase di preparazione. Sarà l’occasione per presentare nuovi staff, nuovi tecnici e nuove sinergie che alzeranno definitivamente l’asticella del progetto Murata.

Tutto questo sotto la guida di una dirigenza giovane, competente e moderna, capace di coniugare passione sportiva e gestione aziendale. Una squadra al passo coi tempi, con lo sguardo rivolto al futuro e l’ambizione di portare il Murata fuori dai confini locali, rafforzando al tempo stesso il prestigio del nostro campionato.

E mentre alcuni vedono disordine, noi vediamo strategia.

Mentre altri parlano di caos, noi parliamo di visione.

Il Murata non si è mai fermato. Ha solo cambiato passo.

A conferma di ciò, è stata rinnovata la fiducia all’intera rosa del futsal, che sta attualmente disputando le fasi finali del campionato con risultati eccellenti, dimostrando che il lavoro fatto in questi mesi ha dato frutti concreti. Il futsal è, e continuerà ad essere, un pilastro del progetto sportivo, con ulteriori novità in arrivo per la prossima stagione.

Restate sintonizzati.

Il futuro è alle porte.

E l’aquila del Murata è pronta a volare ancora più in alto.