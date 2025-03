San Marino. La solida crescita di Carisp sia pilastro per il territorio e le famiglie sammarinesi (l’editoriale di David Oddone)

L’Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino ha recentemente approvato il bilancio per l’anno 2023, evidenziando un utile netto di 4,371 milioni di euro.

L’analisi approfondita di questi dati rivela l’abilità gestionale e strategica del Direttore Generale, Luca Simoni. La sua leadership ha chiaramente giocato un ruolo cruciale nel garantire che l’istituto non solo sopravvivesse in tempi turbolenti, ma prosperasse. Tuttavia, la vera prova della capacità di una leadership, risiede nel saper essere al servizio del territorio.

La Cassa di Risparmio, storicamente considerata la banca dei sammarinesi, ha una responsabilità che va oltre i meri obiettivi finanziari. Deve essere in prima linea nel supportare le persone e le famiglie.

Sul tavolo di Simoni, e quello degli altri stakeholder naturalmente, c’è la necessità di risolvere questioni critiche come la gestione degli immobili inutilizzati e gli ecomostri sul territorio. L’istituzione di un osservatorio immobiliare per monitorare i prezzi degli affitti e la proposta di un patto tra banche e Stato, per la gestione degli immobili destinati all’edilizia popolare, così come proposto dal leader di Libera, Matteo Ciacci, sarebbero passi significativi.

Tali provvedimenti, non c’è dubbio, non solo potrebbero risolvere i problemi immediati, ma altresì creare un ambiente economico più stabile e sostenibile nel lungo periodo?.

La Cassa di Risparmio, in quanto istituzione centrale del nostro sistema Paese, deve continuare a giocare un ruolo di primo piano e io credo che nei prossimi anni la figura e la professionalità del Direttore Simoni saranno cruciali per mantenere la stabilità finanziaria, assicurando che i benefici economici raggiungano tutti i segmenti della società.

La strada intrapresa sembra promettente, ma il vero test sarà la capacità di rimanere sempre fedeli alla missione di essere realmente la banca dei sammarinesi.

David Oddone

(La Serenissima)