San Marino. La stazione meteorologica compie 100 anni

Presentata alla Reggenza l’iniziativa per il riconoscimento della struttura da parte delle Nazioni Unite e scoperta una targa

Presentato oggi agli Eccellentissimi Capitani Reggenti dal Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi il progetto che mira al riconoscimento da parte delle Nazioni Unite della Stazione meteorologica di San Marino (area funivia) all’interno del programma “Centennial Observing Stations”.

Insieme al Segretario di Stato Andrea Belluzzi sono intervenuti il responsabile della Stazione meteorologica Cristiano Guerra, insieme al Comandante della Protezione Civile Pietro Falcioni e al Dott. Nanni di ARPAE Rimini.

La World Meteorological Organization (WMO) – agenzia delle Nazioni Unite deputata al coordinamento delle attività dei servizi di meteorologia, climatologia e idrologia nel mondo- si è posta l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di valorizzare e salvaguardare gli osservatori meteorologici ultrasecolari, oggi spesso minacciati da tagli alle risorse finanziarie, garantendo continuità e stabilità alle misure meteorologiche nel tempo, e ha indetto il programma internazionale “Centennial Observing Stations”, volto a sottolineare l’importanza strategica degli osservatori meteorologici storici e delle loro lunghe serie di dati (almeno un secolo) per lo studio dei cambiamenti climatici, la pianificazione delle attività umane e la gestione territoriale in un clima in rapida evoluzione. Sul nostro territorio è presente una stazione meteo pluviometrica che soddisfa i requisiti richiesti dalla WMO e per la quale si è deciso di presentare la candidatura come stazione centenaria. La stazione fa parte della rete di monitoraggio dell’Agenzia Prevenzione Ambiente e Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE) ed è consultabile on-line sul portale “allerta meteo” dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e protezione civile dell’Emilia-Romagna; fa parte del bacino del fiume Marecchia, è in funzione dal 1924 è tuttora operativa e i suoi dati validati sono pubblicati negli Annali Idrologici.

Per celebrare i 100 anni della stazione meteorologica sammarinese è stata scoperta una targa nell’area della stazione di arrivo della funivia in Contrada Omagnano.

San Marino, 21 marzo 2024/1723 d.F.R.