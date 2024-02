San Marino. La storia a Palazzo, grande successo per la lectio magistralis del Professor Casali

Appuntamento apprezzato e partecipato per “La Repubblica di San Marino nel XVIII secolo: società e vicende storiche”

Come ogni anno dal 2021 la Segreteria di Stato per la Cultura sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e in collaborazione con la Direzione del Cerimoniale Diplomatico, organizza una lectio magistralis, aperta al pubblico, tenuta dal Prof. Verter Casali. La sede è la Sala del Consiglio Grande e Generale, lo scopo dell’iniziativa è quella di stimolare una riflessione sulla storia e l’identità sammarinese all’interno dei luoghi deputati alla vita istituzionale.

Per il quarto anno consecutivo, a ridosso della ricorrenza di San’Agata, alla presenza delle Loro Eccellenze, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, il prof. Verter Casali, cultore ed esperto della storia e delle Istituzioni sammarinesi, ha tenuto una dissertazione della durata di un’ora su “La Repubblica di San Marino nel XVIII secolo: società e vicende storiche”.

Alla serata, aperta dall’intervento di saluto del Segretario di Stato per la Cultura Andre Belluzzi ha partecipato un pubblico numeroso e appassionato.

San Marino, 1 febbraio 2024/1723 d.f.R.