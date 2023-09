San Marino. La SUMS femminile ricorda le sue origini

La conferenza di martedì 12 settembre del prof Verter Casali sulle ORIGINI della SUMS femminile rientra nel progetto di rilancio dell’associazione. riflettere sulla propria identità, significa riflettere su 3 domande: 1. quale è stato il contributo della SUMS femminile al processo di emancipazione della donna sammarinese. 2. che cosa siamo oggi e che cosa stiamo facendo, ricordando che oggi la SUMS femminile è una associazione di donne e di uomini. 3. come dobbiamo prepararci al futuro. La saggia conduzione di questa associazione chiede che i tre momenti, presente e futuro abbiano un aggancio al passato, alle origini, alla storia. Un aggancio all’azione delle donne, ed ora anche degli uomini, che hanno agito e che agiscono all’interno di questa centenaria associazione. Il contributo di Verter Casali, quale valente conoscitore e studioso degli eventi storici è veramente prezioso. Il prof Casali ci ha descritto durante la sua relazione la pesante realtà delle donne sammarinesi negli ultimi decenni dell’ottocento. La donna sammarinese non aveva capacità giuridica, dipendeva dall’autorità degli uomini, sia come figlia sia come moglie. Questa dipendenza era nella famiglia, la figlia verso il padre, la moglie verso il marito. La stessa dipendenza si estendeva anche all’ambito lavorativo, la serva verso il padrone. Andare a servizio presso le famiglie patrizie e benestanti del paese. era la principale opportunità che veniva offerta alle giovani povere e analfabete. Casali ci ha anche narrato di spiacevoli episodi di affronti che queste giovani subivano nella propria integrità fisica, qualora la moralità dei padroni fosse scarsa. La storia giudiziaria dell’epoca contiene ampie testimonianze di questi soprusi e lo stesso professore ha iniziato ad interessarsi a questo filone di ricerca storica. Due uomini, il professore Gaetano Bellini ed Edoardo Zani, sono stati i promotori per la fondazione della Società di Mutuo Soccorso femminile. Pietro Franciosi, esponente socialista di rilievo, ha pronunciato il discorso del 2 settembre 1900 per l’inaugurazione della Società di Mutuo Soccorso fra le donne della Repubblica di San Marino. Questa documentazione storica è contenuta nella pubblicazione del Centenario della Società Mutuo Soccorso femminile (1899-1999), pubblicato durante la presidenza della prof.ssa Anna Maria Casali. La SUMS femminile ha partecipato al processo di emancipazione delle donne con un ruolo attivo, ma la sua posizione non è stata dominante. Ha proseguito nella sua lunga storia ad agire nel sociale, è sempre stata attenta ad intervenire nei confronti delle forme di disagio economico ed esistenziale delle socie e delle donne. Ha dato aiuti alle donne in povertà, ha aiutato le donne ad avere una dote affinché potessero sposarsi, nel 2014 ha sollecitato la creazione del Fondo di solidarietà SUMS, trovando nel presidente SUMS, Clelio Galassi, un positivo interlocutore. La modernità ha cambiato gli scenari: oggi conta il lavoro comune di donne e di uomini per affrontare i nuovi problemi, la nascente povertà, la crisi dello Stato di benessere, l’incremento della solitudine, l’applicazione di principi di inclusione, l’aiuto reciproco, il dono, il rispetto reciproco e la volontà di crescere insieme. Il presente e il futuro impongono concretezza, impegno, altruismo, solidarietà. Con l’aiuto dei nostri uomini, che ora sono pochi, ma auspichiamo che aumentino, siamo convinte di potercela fare. Siamo disponibili al confronto, alla collaborazione, ma chiediamo attenzione alla nostra dignità. Siamo nel 2023!!!

Società Femminile di Mutuo Soccorso