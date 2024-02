San Marino. La trasformazione della percezione pubblica del Segretario Lonfernini … di Marco Severini

Ieri il Segretario Teodoro Lonfernini ha fatto un ritorno sui social media, in particolare su Facebook, dopo un periodo di assenza dai riflettori abbastanza importante. Questo ritorno, però, ha evidenziato un clamoroso cambiamento nella sua popolarità e nel sostegno del pubblico nei suoi confronti. In peggio, come si evince dalle immagini accluse in questo articolo.

In passato il Segretario era noto per ricevere un ampio sostegno sui social media, con molti seguaci che apprezzavano e approvavano i suoi video, indipendentemente dai contenuti più o meno condivisibili. Questo consenso sembrava inossidabile fino a che non sono accaduti alcuni eventi che hanno cambiato in maniera definitiva l’immagine del Segretario agli occhi della gente: uno su tutti la questione bollette!

E’ un constatazione di fatto che nel paese la sua popolarità sia in caduta vistosa; alcune decisioni e dichiarazioni, come quelle relative alla gestione delle bollette e alla politica del lavoro non sono state condivise affatto dalla popolazione sammarinese. Anzi fieramente combattute sia dal sottoscritto che da tutta la popolazione sammarinese, ed anche dai partiti politici. Alcuni anche di maggioranza.

La recente diretta Facebook del Segretario infatti ha rivelato un netto contrasto con il suo passato. La partecipazione e l’interazione del pubblico sono state, questa volta, notevolmente ridotte palesando una diminuzione del suo seguito e del suo apprezzamento. Questo cambiamento potrebbe essere attribuito all’ondata di sdegno e alle critiche crescenti che hanno accompagnato le sue dichiarazioni e decisioni precedenti.

La situazione attuale del Segretario Lonfernini pone l’accento sull’effimero della popolarità digitale e sulla rapidità con cui l’opinione pubblica può mutare, in particolare nel contesto politico moderno, fortemente influenzato dai social media e dall’opinione pubblica online.

Marco Severini

Ecco le immagini che rivelano lo scarso attuale consenso del Segretario Lonfernini nel paese, almeno nella realtà digitale. Come vedete quanto detto da Lonfernini, almeno fino a ieri sera, non ha avuto nessun seguito. Vi è una sola condivisione peraltro del suo stesso ufficio e vi sono solo 6 like sul suo video. Una debacle, forse prevista da tempo o almeno dopo la questione bollette.