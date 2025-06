San Marino. L’A.V.S.S.O. (Associazione Volontari Sammarinese Sangue e Organi) ha festeggiato il suo 65° compleanno

Nella serata di ieri l’A.V.S.S.O. (Associazione Volontari Sammarinese Sangue e Organi) ha festeggiato il suo 65° compleanno

Nata nel 1960 per desiderio di alcuni medici, il Prof. Pietro Emiliani divenuto poi il primo Presidente, il Dott. Leo Marino Dominici, il Dott. Antonio Battistini e il dott. Giuseppe Rossi, che insieme hanno deciso di creare un gruppo, un’associazione vera e propria di donatori di sangue.

La prima riunione, in cui fu fondata l’Associazione avvenne esattamente il 13 marzo del 1960, ma già a fine del 1959 l’Associazione ottenne il riconoscimento legale dal Consiglio dei 12 e successivamente, il 22 gennaio del 1960, fù dichiarata dal Consiglio Grande e Generale Ente Morale con una finalità umanitaria.

Nel corso del 2008 è stato poi modificato lo Statuto dell’Associazione, al fine di includere la donazione di organi, tessuti e cellule scopo dell’Associazione stessa, pertanto l’ A.V.S.S. è diventata A.V.S.S.O. (Associazione volontari sammarinese sangue e organi).

E’ l’Associazione più longeva del territorio sammarinese, dal quel lontano 1960 è cresciuta tanto nei numeri grazie ai tanti donatori volontari che l’hanno sostenuta e aiutata attraverso la donazione.

Numerosi infatti, ogni anno, sono i nuovi iscritti e da quel numero 36 del 1960 si è passati oggi al numero 1300 circa di donatori effettivi.

Un grande traguardo e motivo di grande orgoglio sia per l’associazione che il paese intero.

La donazione di sangue rappresenta un gesto importante, un gesto di amore, di solidarietà e di altruismo.

E con la donazione si può fare davvero la differenza!

Perché con la donazione si può salvare una vita.

Numerosi sono stati i partecipanti alla serata, che hanno voluto festeggiare i 65 anni di vita dell’Associazione dimostrando pertanto il proprio legame con A.V.S.S.O., e siamo davvero molto contenti di questa dimostranza, siamo altrettanto dispiaciuti di non aver potuto soddisfare tutte le richieste di partecipazione ma purtroppo la logistica non lo permetteva, ci impegneremo pertanto come direttivo ad organizzare altri momenti conviviali al fine di poterci rivedere tutti.

A.V.S.S.O.

Il Presidente

Katia Savoretti