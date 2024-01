San Marino. La Virtusbike alla presentazione a Roma del Giro d’Italia d’Epoca 2024 

Una rappresentanza della Virtusbike, società organizzatrice de La Titanica – la ciclostorica di San Marino – ha partecipato lo scorso sabato 27 gennaio alla presentazione ufficiale della stagione 2024 del Giro d’Italia d’Epoca. Il calendario del nuovo anno è stato presentato a Roma, nel salone d’onore del Coni, alla presenza degli organizzatori delle 14 tappe del circuito. l’incontro si è aperto con i saluti del presidente del Coni, Giovanni Malagò, e della campionessa di nuoto Novella Calligaris, oggi presidente del Club Atleti Olimpici Azzurri d’Italia. Presente anche l’ideatore de L’Eroica, la madre di tutte le ciclostoriche, Giancarlo Brocci.

A presentare le tappe del Giro d’Italia d’Epoca, appuntamenti non competitivi che rievocano un ciclismo d’altri tempi, la presidente dell’associazione Michela Moretti Girardengo. Il Giro d’Italia d’Epoca – ha detto – vuole, con le sue tappe, far rivivere quel prezioso bagaglio di valori che il ciclismo eroico incarna ed il patrimonio culturale, storico e ambientale nazionale, da custodire e da valorizzare.

Gli eventi che costituiscono il calendario del Giro d’Italia d’Epoca permettono di esplorare con lentezza circa 1.500 chilometri della nostra penisola. Lo si fa pedalano biciclette d’epoca, alcuni esemplari risalgono addirittura all’inizio del 1900.

Gran parte degli itinerari percorrono la fitta rete di strade bianche che caratterizzano la campagna e la montagna, non solo per la voglia di rievocare un ciclismo dal sapore antico (fatto di fango, polvere e sudore), ma anche per far conoscere il loro valore paesaggistico e di protezione da eventi calamitosi in epoca, oggi, di surriscaldamento globale. Del resto, anche pedalare una bicicletta d’epoca, che nelle ciclostoriche trova nuova vita, aiuta l’ambiente: recuperare una vecchia bicicletta infatti è un modo per seguire la regola delle tre erre, alla base dell’economia circolare: riduzione, riciclo e riuso.

“Il Giro d’Italia d’Epoca è bellezza! Quella dei paesaggi italiani che i cicloviaggiatori d’epoca attraversano durante le nostre manifestazioni – specifica Girardengo – La bellezza è anche nelle nostre biciclette d’epoca e nell’amore con cui cerchiamo di conservarle. Non come opere da esporre, bensì come oggetti ancora in grado di regalarci emozioni, anche dopo un secolo. La bellezza è nel ricordare e vivere nuovamente le gesta di un ciclismo eroico, che consentiva di raggiungere un premio solo con il lavoro, la fatica, il sudore e senza altre scorciatoie. Uno sport genuino, nel quale la passione era l’unico motore che faceva girare i pedali. La bellezza è nelle giornate trascorse insieme, in un clima di festa e sorrisi”.

Il calendario 2024 del Giro d’Italia d’Epoca si apre il 17 marzo con La Lastrense di Lastra a Signe (FI) e si chiuderà il 27 ottobre con La Divina a Cervia (Ra). L’appuntamento con La Titanica è fissato a San Marino per il 16 giugno, quando gli eroici ciclisti affronteranno con maglie di lana e bici d’acciaio le strade che attendono i campioni del Tour de France.

Virtusbike