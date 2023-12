San Marino. La Youth League a Jesolo chiude la stagione agonistica della nazionale di karate

Ultima gara Nazionale di Karate sammarinese: partecipazione alla Youth League Karate a Jesolo. 4.200 karatechi provenienti da oltre 20 paesi affilati alla Wfk hanno gareggiato nelle specialità Kata e Kumitè. Rappresentati i colori biancazzurri da atleti come Denise Bertozzi, Enrico Luis Casadei, Rebecca Gaidella, Michele Santi e Luca Vincenti, guidati dal presidente federale Maurizio Mazza e accompagnati dai coach Claudio Giuliani, Mauro Casadei, Emanuel Santolini e Marcello Santini. Luca Vincenti eccelle nella categoria Kumitè -68Kg Under21. Buone prestazioni anche per Achille Mariotti, Rebecca Gaidella ed Enrico Luis Casadei in altre categorie di Kumitè e Kata. Il 2023 della Federazione si concluderà il 17 dicembre con la seconda edizione dell’Open Kids Memorial Riccardo Salvatori, un torneo di karate riservato ai giovani Under 14.