San Marino. Laboratori Associazione Studentesca e Scuola Superiore

Visto il successo dell’iniziativa, l’Associazione Studentesca e la Scuola Superiore propongono anche quest’anno le giornate di laboratori, che si terranno giovedì 30, venerdì 31 gennaio e sabato 1° febbraio 2025, presso l’istituto. Le attività di laboratorio sono ideate, programmate e realizzate dagli studenti stessi, in collaborazione con gli insegnanti della scuola e con il supporto di alcune professionalità esterne. Le proposte spaziano negli ambiti più diversi: corsi sulla realizzazione di un podcast, scacchi, giornalismo sportivo, letteratura, cineforum, laboratori scientifici ed artistici (murales e decorazione degli spazi interni), corsi naturalistici e di botanica, laboratori di progettazione di spazi esterni, ma non mancano anche attività sportive all’aperto, come calisthenics, trekking guidati e molto altro ancora. L’idea è nata dall’Associazione Studentesca, desiderosa di portare il proprio contributo all’offerta formativa dell’Istituto con attività che intercettano gli interessi e le attitudini degli studenti in molteplici ambiti (sportivo, formativo, sociale) ed è stata calorosamente accolta dagli insegnanti della Scuola e dal Consiglio di Istituto, che ha deciso di mettere a disposizione i fondi necessari alla realizzazione del progetto. L’auspicio è che questa sinergia tra studenti e scuola possa creare uno spazio didattico nuovo, non convenzionale, apprezzato da studenti e famiglie, che contribuisca a delineare la fisionomia della scuola futura.