San Marino. Ladri a Montegiardino, tenere alta l’attenzione! Ed avvertire le forze dell’ordine.

È stata segnalata la presenza di due individui sospetti che si sono introdotti in un’abitazione situata in Strada della Giudera, nel Castello di Montegiardino. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato l’incursione, e la Gendarmeria è stata prontamente informata dell’accaduto.

Si invita la comunità a mantenere alta l’attenzione e a condividere tempestivamente informazioni utili per rafforzare la vigilanza collettiva. Una collaborazione attiva tra cittadini e autorità è essenziale per garantire la sicurezza del territorio. La condivisione rapida di segnalazioni e l’adozione di misure preventive possono rappresentare strumenti fondamentali per prevenire ulteriori incidenti.

In caso di avvistamenti sospetti o attività insolite, è fondamentale contattare immediatamente le forze dell’ordine.