San Marino. L’Aeroclub San Marino è lieta di ospitare un tributo aereo ad Houdini

L’Aeroclub di San Marino è entusiasta di annunciare un evento straordinario per venerdì 8 marzo alle ore 10:30, in cui l’illusionista Gabriel e sua figlia, Magica Gilly, renderanno omaggio al 150° anniversario della nascita di Houdini attraverso un esperimento aereo unico. Questa iniziativa, che si inserisce nel contesto del 25° Festival Internazionale della Magia, rappresenta un’occasione imperdibile per unire la magia al volo, celebrando così due delle passioni di Houdini.

Questo evento speciale vedrà Gabriel e Magica Gilly eseguire un esperimento magico a bordo di uno dei nostri aerei, ispirato a un rito segreto attribuito a Houdini. L’esibizione promette di fondere l’arte della magia con l’emozione del volo, in un’espressione di abilità e fantasia che sfida i limiti dell’immaginazione.

Con grande entusiasmo, l’Aeroclub di San Marino si impegna a supportare e ospitare eventi che esplorano nuove frontiere culturali e artistiche, riaffermando il nostro impegno verso l’innovazione e la creatività. La nostra apertura verso iniziative di questo calibro testimonia il desiderio di contribuire attivamente alla vita culturale e allo sviluppo di esperienze uniche per la nostra comunità e oltre.

L’evento offre a giornalisti e operatori media la possibilità esclusiva di assistere da vicino a questa dimostrazione di magia ad alta quota, offrendo così un’esperienza diretta di uno spettacolo senza precedenti.

L’esperimento di Gabriel e Magica Gilly non solo rende omaggio alla leggendaria figura di Houdini ma apre anche nuove prospettive per l’arte magica e l’aviazione, due ambiti strettamente connessi alla storia e all’innovazione.

Per partecipare o per ulteriori informazioni, si prega di contattarci ai seguenti dettagli: 0549-901210

Aeroclub San Marino