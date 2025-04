San Marino, l’Ambasciatore Giapponese Satoshi Suzuki ospite alla Segreteria di Stato per il Turismo: dialogo e confronto su temi di interesse comune

L’Ambasciatore del Giappone in Italia e nella Repubblica di San Marino Satoshi Suzuki in visita alla Segreteria di Stato per il Turismo ad un mese dal National Day di Expo Osaka 2025

Alla vigilia dell’insediamento dei nuovi Capitani Reggenti il Segretario di Stato per il Turismo, con delega all’Expo, Federico Pedini Amati, ha ricevuto la visita dell’Ambasciatore del Giappone in Italia e nella Repubblica di San Marino Satoshi Suzuki. L’incontro ha rappresentato un’occasione di dialogo e confronto su temi di interesse comune, tra cui l’imminente inizio dell’Expo, che aprirà i battenti il 13 aprile 2025 a Osaka e che vedrà San Marino protagonista il 3 maggio con il National Day al quale, come riferito proprio dal Segretario di Stato Pedini Amati all’Ambasciatore Suzuki, parteciperanno anche i Capitani Reggenti.

Valutate anche una serie di opportunità di incontro bilaterale fra i Segretari di Stato e le autorità sammarinesi che viaggeranno in Giappone in occasione di Expo e gli omologhi locali.

Annunciata anche la possibilità di un evento musicale da tenersi a settembre nell’area di Expo con la collaborazione fra San Marino, Italia e Giappone con la partecipazione del musicista giapponese Toshihiko Takamizawa, leader del gruppo musicale The Alfee e Pavillon Ambassador di San Marino, e del dj e produttore musicale Gabry Ponte, rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest per un ponte musicale fra i Paesi. L’Ambasciatore Suzuki ha espresso la propria disponibilità a promuovere e sostenere l’iniziativa.

Di notevole importanza è il canale attivato dall’Ambasciata del Giappone con quattro Tour Operator giapponesi impegnati nella promozione del turismo in Italia e, da quest’anno, anche nella Repubblica di San Marino.

Consegnata all’Ambasciatore Suzuki la moneta da collezione coniata da Poste San Marino per celebrare la partecipazione di San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025.

Comunicato stampa