SAN MARINO. L’ARTE È UN PONTE FRA I POPOLI 

Inaugurato al Padiglione di San Marino alla Biennale d’Arte di Venezia, il progetto “Nomader” del pittore e scultore americano, Eddie Martinez.

Alla Fucina del Futuro, il Padiglione della Biennale di Venezia in di Calle San Lorenzo, la Repubblica di San Marino torna protagonista, in continuità con la precedente Biennale di Architettura. “Una continuazione nel pensiero, nei concetti delle persone che si muovono – ha sottolineato il Segretario di Stato alla Cultura, Andrea Belluzzi – il frutto di un percorso iniziato qualche anno fa”.

Al taglio del nastro presenti il Commissario, Paolo Rondelli, il Vice Commissario, Riccardo Varini e i titolari di FR Istituto d’Arte, la casa d’aste sammarinese che ha organizzato l’evento.

“Una partecipazione – ha messo in evidenza il Segretario Belluzzi – che per San Marino rappresenta l’opportunità di raccontare il nostro paese attraverso l’arte, che ha una straordinaria capacità di contaminazione”.

“Nomader” è il titolo del progetto di Eddie Martinez, in stretta affinità con il tema della Biennale 2024: “Stranieri Ovunque”, ed è in sintonia con la storia della Repubblica di San Marino, da sempre votata al dialogo e all’accoglienza. Ricordata, durante l’inaugurazione l’ospitalità assicurata dal Titano a oltre centomila rifugiati durante la seconda guerra mondiale.

“La nostra presenza a Venezia – ha affermato il Commissario del Padiglione, Paolo Rondelli – costituisce anche uno stimolo per le nostre espressioni artistiche e per la Galleria Nazionale”. “L’Università – gli ha fatto eco il Vice Commissario, Riccardo Varini è partner di questo progetto anche per la sua vocazione a costruire ponti e connessioni”.

L’installazione delle opere di Eddie Matinez si sviluppa nelle due sale del Padiglione che ospitano dipinti, disegni e sculture dell’artista e resterà aperta al pubblico fino al 24 novembre prossimo