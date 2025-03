San Marino. L’ASFA è lieta di invitare all’incontro con l’autore: SIMONE CERIO – PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RELIGO” – VENERDÌ 17 NOVEMBRE ORE 21.00 Centro Sociale di Dogana

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “RELIGO”

“Per te non c’è posto in Paradiso. Ricorda.”

Questa fu la maledizione scagliata da un prete contro un ragazzo omosessuale, in una piccola chiesa vicino Roma. La sua “colpa” è stata quella di chiedere una benedizione per un gruppo di giovani gay cristiani durante un pellegrinaggio.

Lì è nato Religo, un progetto a lungo termine incentrato sulle comunità LGBTQ+ credenti. L’obiettivo è quello di proporre un volume capace di comunicare, all’interno di un percorso storico e visuale, le emozioni e le storie dei protagonisti di questa vicenda, che hanno vissuto in prima persona il difficile tentativo di mettere in relazione le persone LGBTQ+ con le comunità ecclesiali, mostrandosi anche vulnerabili, e allo stesso tempo desiderose di essere accolte all’interno di una Chiesa che solo ora mostra segni di apertura. Un viaggio attraverso raduni, luoghi di preghiera, amori genitoriali, silenzi e clamori, simboli di una lotta per un diritto spirituale.

I protagonisti di Religo sono soprattutto ragazzi tra i 18 e i 30 anni, figli di una madre che non li giudica, ma ugualmente non li riconosce come legittimi.

Religo è un progetto rivoluzionario, poiché rivoluzionaria è la missione di queste comunità.