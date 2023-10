San Marino. L’Associazione Amici di Padre Marcellino in udienza dai Capitani Reggenti

Nel 2013, nascevano gli “Amici di Padre Marcellino”. Il 23 ottobre 2016 moriva il missionario sammarinese. 23 ottobre 2023, l’Associazione in udienza dai Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina.

Un anniversario importante, celebrato con l’emissione di un annullo postale, come ricorda il Segretario alle Finanze Marco Gatti, nella Sala dei XII. Viene celebrata l’opera infaticabile di questo uomo, quieto e mite, ma dalla volontà di ferro nel fare il bene: soprattutto nella sua amata Africa.

Il presidente dell’Associazione Amici di Padre Marcellino, John Bianchi, elenca le sue opere nella missione Les Buissonnet di Lubumbashi: le scuole materna, primaria, secondaria; l’ospedale: la maternità; La cisterna per l’acqua; l’impianto fotovoltaico; i laboratori di falegnameria , cucito, agricoltura.

La volontà del gruppo di amici del missionario, è mantenere vivo il suo nome. Attraverso l’annullo postale, una installazione dedicata a Marcellino e progettata dall’Università di San Marino; un libro per bambini che ne ricordi la vita e i sogni.

Marco Arzilli spiega ai Capi di Stato come Padre Marcellino abbia dedicato la sua vita agli altri, in nome della sua amata Repubblica. E come abbia avuto il sostegno incondizionato di centinaia di sammarinesi. “Umile e grande” allo stesso tempo.

Dai Capitani Reggenti, il ricordo di una azione infaticabile, l’impegno profuso a tutela dei diritti umani: “ Ha insegnato che il potere e il valore dell’alfabetizzazione rendono liberi” dicono Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. Così come il riconoscimento agli “Amici” fraterni e profondi sostenitori della sua opera, “animati dalle stesse sensibilità e dalla medesima volontà”.

Una udienza che si è conclusa con la consegna ai Capi di Stato dell’annullo celebrativo dei 10 anni dell’Associazione e di una targa commemorativa dell’impegno in questi anni.

ASSOCIAZIONE AMICI DI PADRE MARCELLINO