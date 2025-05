San Marino, l’Associazione Belzoppi accoglie il messaggio di Papa Leone XIV: “Aiutateci a costruire ponti”

Con parole cariche di speranza e responsabilità, l’Associazione culturale “Domenico Maria Belzoppi” saluta con fiducia l’elezione di Papa Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, primo pontefice statunitense nella storia della Chiesa cattolica. In un comunicato diffuso oggi, l’associazione sammarinese ha manifestato pieno sostegno al richiamo al dialogo lanciato dal nuovo Papa nel suo primo messaggio al mondo.

“Aiutateci a costruire ponti con il dialogo, per essere un solo popolo in pace” – ha dichiarato Leone XIV. Un’esortazione che, sottolinea l’Associazione Belzoppi, trascende i confini religiosi per abbracciare l’umanità intera, toccando le corde di un’esigenza universale: quella di ritrovare unità, ascolto e cooperazione in un tempo segnato da conflitti e divisioni.

Dialogo, ascolto e pace disarmata

L’associazione ha evidenziato con forza l’appello del Papa a promuovere una “pace disarmata e disarmante”, fondata sull’ascolto autentico e sull’incontro tra le diversità. Una visione che si intreccia con la missione culturale e sociale dell’organizzazione sammarinese, impegnata da anni nella promozione del dialogo interpersonale e interculturale, e nella costruzione di spazi comuni dove le differenze diventino motore di arricchimento reciproco, non di contrapposizione.

Un impegno che continua

“Solo costruendo ponti – scrive l’associazione – possiamo edificare un futuro di pace e prosperità condivisa”. Con questo spirito, l’Associazione Belzoppi rinnova il proprio impegno, raccogliendo idealmente l’invito del nuovo Pontefice a farsi artigiani di unità in un mondo che ha sempre più bisogno di punti d’incontro e meno muri.

Il messaggio da San Marino si unisce così alle voci di speranza e accoglienza che in tutto il mondo stanno accompagnando i primi passi del pontificato di Leone XIV.