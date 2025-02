San Marino. L’Associazione Sammarinese Dislessia torna con un doppio incontro dedicato alla dislessia e al lavoro. Giovedì 21 novembre, ore 18.00 al Serenella, e alle 21 al Montelupo

Unisciti a noi per scoprire come valorizzare la neurodiversità sul luogo di lavoro! La Dott. ssa Chiara Marchetta presenterà “Il paradigma della neurodiversità per una crescita inclusiva”, con la moderazione di Riccardo Venturini . Parleremo di come le PMI possono creare ambienti più inclusivi per i talenti neurodivergenti, superando discriminazioni e sfruttando le potenzialità di ogni persona.