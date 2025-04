Il 2025 si avvicina a grandi passi e i più si apprestano a festeggiare, non si sa bene che cosa, ma festeggiare è comunque d’obbligo e possibilmente bisogna farlo in gruppo, anzi in branco, per non sentirsi diversi e per essere soprattutto uguali almeno per due minuti all’anno; uno prima e uno dopo la mezzanotte, poi è il 2025, che, più o meno, sarà uguale al 2024. Ma è la tradizione consumistica che lo impone e allora che festa sia!

E’ tradizione anche fare auguri, dare suggerimenti e azzardare oroscopi, il tutto però senza prendersi troppo sul serio, se è vero, come diceva il poeta, che “sarà una risata a salvare il mondo dalla stupidità.”

Io vorrei azzardare questo nei confronti di coloro che guidano il nostro Paese, per alleggerirgli il gravoso compito che sono chiamati a svolgere quotidianamente.

E allora, all’amico Ciacci vorrei suggerire di istituire un premio annuale: “Il Cantoniere d’Oro.”

Al Segretario allo Sport Fabbri consiglio di dedicarsi alla corsa, di correre i 100 metri, di vincere ed essere premiato da Pedini.

A Canti, responsabile della Giustizia Sammarinese, proporrei, per razionalizzare il traffico giudiziario, una rotonda nel Tribunale.

A Beccari, suggerisco di firmare l’Accordo U.E. prima che i sammarinesi lo leggano.

A Pedini consiglio di trasportare i flussi postali con il trenino. Prenderebbe 2 piccioni con una fava.

Alla Mularoni, proporrei un mezzo busto di Bevere all’ingresso dell’ospedale, a imperituro ricordo.

A Gatti, auguro sinceramente (sono un pensionato) di continuare a stilare bilanci virtuosi nonostante il debito pubblico.

A Belluzzi, formulo l’augurio di bloccare la burocrazia della P.A. prima che la burocrazia blocchi tutti noi.

A Lonfernini chiedo attenzione alla cultura per tutti, affinchè non si tramuti in coltura per tutti.

All’amico Bevitori, con il quale condivido l’idea di creare il bacino imbrifero a San Marino, chiedo di perseverare nel suo intento e di realizzarlo, e se ci riuscirà andremo a fare il bagno insieme.

Fuori dallo scherzo, auguro buon lavoro agli amici congressisti, tra i quali posso annovero numerosi ex colleghi di Consiglio e di Governo. Se il 2025 sarà un buon anno per loro, molto probabilmente sarà un buon anno anche per tutti i sammarinesi!