San Marino. L’ASTROLABIO – “La Roulette dell’A.A.S.S.” … di Augusto Casali

Ci risiamo! All’A.A.S.S., il fantasioso vertice politico/amministrativo ha ricominciato a dare i numeri. Come un fulmine a ciel sereno, in un giorno di dicembre 2023, se ne sono usciti con una proposta davvero straordinaria, tendente a far scegliere all’utente l’adozione delle tariffe gas ed energia elettrica, fisse o a tariffa indicizzata, entro, udite, udite, il 29 Dicembre 2023.

Per eventuali approfondimenti, il vertice dell’A.A.S.S. ha rimandato al proprio sito. Risultato: nessuno ha capito niente, ottenere delucidazioni presso il sito non è per tutti, il disorientamento è stato generale, così nei giorni prenatalizi, gli uffici dell’Azienda dei Servizi sono stati presi d’assalto dai cittadini che volevano capirci qualcosa prima di eventualmente fare una scelta, tenendo conto che, dopo le recenti vicende proprio riguardanti le tariffe energetiche, la fiducia dei medesimi nel vertice aziendale è scesa di parecchi punti.

Essendo l’Azienda Autonoma dei Servizi l’unico ente erogatore di luce, gas e acqua a San Marino, mi chiedo dove le vadano ad escogitare simili trovate. C’è da qualche parte un luogo adibito a pensatoio dell’AASS? Perché è impossibile ogni volta non indovinarci mai e creare sempre disagio e malcontento.

Questa volta hanno proposto ai sammarinesi una specie di gioco della roulette: se scegli il colore fortunato sai che devi pagare più o meno le tariffe in vigore, ma se sbagli – e qui viene il bello -non è detto che paghi di più, potresti trovare il numero fortunato e allora paghi forse un po’ di meno, ma non è così scontato, perchè se peschi il numero sfortunato…Comunque puoi sempre rifarti l’anno successivo. Quel che è certo è che il banco vince sempre!

Ora, io penso che questa Azienda dovrebbe essere al servizio dei cittadini e se si parla di bollette di acqua, gas ed elettricità, dovrebbe ragionevolmente contenere le utenze dei sammarinesi il più possibile e soprattutto, a parità di consumi, dovrebbe fare pagare utenze uguali per tutti.

Se ci sono dei problemi finanziari dovuti alla somma degli altri servizi erogati, non credo sia una sana politica aziendale rivalersi sempre e solo sui cittadini; forse sarebbe il caso di rivedere e razionalizzare l’organizzazione in essere di certi servizi, adottando criteri di economicità e di piena trasparenza visto che all’Azienda dei Servizi il cittadino contribuisce sia con le utenze dirette che con le tasse generali.

Tutti ricordiamo le figure barbine rimediate dai responsabili politici ed amministrativi dell’AASS, i quali spesso sono apparsi come trovatisi lì per caso, poco padroni della materia, come dire, un poco spaesati, che hanno affermato cose sconfessate dall’Autority il giorno dopo.

Tutti ricordiamo i bilanci presentati nell’ambito degli organismi statutari e poi cambiati la settimana successiva. Così come tutti rammentano le operazioni con la cinese Zte, del 2018, vicende rimaste poi lettera morta ma costata non si sa ancora quanti milioni alla parte sammarinese.

Sono davvero molte le vicende che si intrecciano e che negli ultimi 5/6 anni hanno contribuito non poco alla perdita di fiducia dei sammarinesi nei confronti dell’Azienda.

Io credo che per recuperare credibilità sia necessario mettere un punto fermo attraverso l’istituzione di una COMMISSIONE D’INCHIESTA che verifichi l’operato dell’Azienda dei Servizi, della sua dirigenza; l’eventuale esistenza di responsabilità politiche, e compia una operazione chiarezza nell’individuare le ragioni della rapida dilapidazione del consistente utile notoriamente accumulato dalle passate gestioni.

Augusto Casali