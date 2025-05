San Marino. Le aziende chiedono nuovi processi di alta formazione tecnica, la collaborazione con gli Istituti Tecnologici Superiori e l’avvio di un Liceo economico, a partire dall’anno scolastico 26/27

Dimentichiamoci il lavoro che rimane uguale tutta la vita. Tutto ciò che abbiamo visto accadere nel mondo del lavoro negli ultimi decenni, in seguito all’automazione sempre più spinta e al decollo dell’intelligenza artificiale, oggi diventa una sfida sociale non più soltanto per le aziende ma anche per lavoratori e professionisti in qualunque settore di mercato, oltre che per le stesse istituzioni.

Da questa situazione ha preso le mosse il seminario: “Alta formazione tecnica per supportare la competitività delle imprese. L’esperienza degli ITS – Istituti Tecnologici Superiori” voluto dall’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio, svoltosi mercoledì pomeriggio nella sala Montelupo di Domagnano.

“Tutti gli imprenditori sentono una grande difficoltà nel reperire profili tecnici altamente specializzati” ha esordito il presidente dell’Agenzia per lo sviluppo, Emanuel Colombini nel presentare le motivazioni di questa iniziativa che affronta un argomento di grandissima attualità e assolutamente strategico per le aziende, che oggi vivono di innovazione. Ma anche un’implicita richiesta alle istituzioni in tema di formazione e orientamento.

La risposta è arrivata immediata dal Segretario all’Istruzione Teodoro Lonfernini che, insieme al collega all’Industria Rossano Fabbri, ha patrocinato il seminario. Prendendo le mosse dal Memorandum di intesa siglato nel 2024 con il collega italiano, il Ministro all’Istruzione e al merito Giuseppe Valditara, Lonfernini ha citato gli elementi chiave di questa nuova sinergia con l’Italia: orientamento per i ragazzi, centralità delle competenze tecniche, flessibilità della scuola in una visione economica e formazione qualificata anche per i docenti. “Stiamo studiando un’ipotesi di istituto superiore di taglio economico aziendale, con il coinvolgimento delle aziende pubbliche e private, che colga queste esigenze”. L’architettura normativa, più flessibile e dinamica, è già in avanzato stato di elaborazione: il Liceo Economico potrebbe già essere avviato per l’anno scolastico 2026 / 2027.

Sulla stessa lunghezza d’onda il Segretario Rossano Fabbri, che oltre a plaudire il seminario, ha sottolineato come il capitale umano sia il pilastro strategico di ogni impresa: “È importantissimo progettare un ecosistema virtuoso tramite percorsi sartoriali, cioè costruiti su misura, per formare professioni già pronte per essere inserite nei processi aziendali. Il know-how è un elemento cruciale per un piccolo Stato, che deve creare un bacino di talenti, i quali non debbano necessariamente emigrare”.

Tra i relatori, la presenza del presidente Anis Emanuele Rossini e del funzionario Romina Menicucci ha confermato “la sete” delle aziende di professionalità altamente specializzate. Mancano: tecnici di automazione robotica, esperti programmatori, ingegneri di processo, responsabili di produzione, meccatronici, profili gestionali e di supporto, digital skills, e molti altri. “Persone che siano in grado di fare crescere l’impresa e quando questo avviene, i risultati sono eccezionali” ha rimarcato Rossini, senza sminuire le problematiche di un quadro socioeconomico attualmente dominato dal calo demografico e dalle tensioni generate dall’altalena dei dazi. “Le imprese sammarinesi esportano in Europa il 95% dei loro prodotti e c’è preoccupazione per l’annuncio di un PIL in ribasso. Ma cercheremo di essere ottimisti”.

La risposta alle competenze necessarie alle imprese sammarinesi è arrivata con gli interventi di Giuseppe Boschini, direttore generale di ITS Maker della Regione Emilia Romagna, e Gabriele Marchetti, presidente di ITS Cultura, Turismo e Nuove Tecnologie della Regione Marche. Gli ITS hanno la struttura di una fondazione a gestione pubblico-privata, con molte diramazioni regionali. Offrono una formazione altamente specializzata in tutti i settori dell’economia coinvolgendo scuole, università, imprese e centri di ricerca. Sono rivolti a studenti post diploma. In sostanza, gli ITS creano quel bacino privilegiato di offerta professionale a cui si rivolgono le aziende, sia grandi, sia medio piccole.

In qualche modo, la collaborazione transfrontaliera è già iniziata, con ragazzi sammarinesi che frequentano l’ITS di Rimini, il quale manda numerosi suoi studenti a fare tirocinio nelle aziende sammarinesi. La formalizzazione strutturata di questa sinergia sembra essere il prossimo passo, sia per formare i lavoratori di domani verso questa nuova dimensione in continuo cambiamento, sia per avviare quei processi di “reskilling” capaci di far acquisire nuove conoscenze e competenze necessarie a chi già svolge una mansione lavorativa.