San Marino. Le Domeniche nel Castello: Domenica 21 gennaio la “Turandot” di Puccini

Domenica 14 gennaio scorso si è svolto un nuovo incontro nell’ambito della manifestazione LE DOMENICHE NEL CASTELLO. Un buon pubblico ha presenziato alla rappresentazione dell’opera buffa GIANNI SCHICCHI, del grande Puccini, nella formula ideata dall’amico musicista Luciano Muccioli, con notizie, proiezioni su grande schermo delle parti salienti dell’opera, arie con cantanti dal vivo accompagnati al pianoforte dal M° Donatella Dorsi, la quale ha anche approfondito con grande competenza notizie sull’opera e sull’autore. Sono seguiti a fine rappresentazione alcuni bis molto apprezzati e applauditi.

Domenica 21 Gennaio 2024, sempre all’Auditorium Little Tony di Serravalle e sempre alle 15,30, sarà la volta dell’opera di Giacomo Puccini TURANDOT, capolavoro del melodramma italiano. L’iniziativa può contare anche quest’anno sul Patrocinio della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la collaborazione della Giunta di Castello di Serravalle. La Biblioteca Popolare di Serravalle ringrazia ancora una volta la Banda di Serravalle, Luciano Muccioli, Nadia Gatti, Marco Mino, Maurizio Boffa e gli sponsor locali che permettono di continuare questa bella ma impegnativa manifestazione e precisamente: l’Edicola, Libreria, Tabaccheria SMOKE di Dogana, la COMIFER s.r.l., ZONZINI Silvano s.r.l., FIOR DI VERBENA per gli omaggi floreali ai cantanti, e l’Agriturismo PODERE LESIGNANO per l’offerta di prodotti di propria produzione per l’estrazione di alcune confezioni di vino tra il pubblico presente. Le DOMENICHE NEL CASTELLO sono organizzate in armonia con le finalità della Fondazione Internazionale Renata Tebaldi di San Marino. L’ingresso sarà, come di consuetudine, ad offerta libera per finalità di beneficenza. Si chiede la massima puntualità. La cittadinanza è calorosamente invitata.