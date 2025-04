San Marino. Le motivazioni della sentenza Buriani-Celli sono state depositate. Le difese degli imputati hanno 60 giorni di tempo per depositare i motivi per ricorrere in appello

Le motivazioni del processo che ha visto la condanna in primo grado del commissario della legge Alberto Buriani e dell’ex Segretario di Stato Simone Celli sono state depositate. Buriani è stato riconosciuto colpevole di tentata concussione e abuso di autorità, mentre Celli è stato condannato per tentata concussione. Le difese hanno ora 60 giorni per presentare i motivi per un eventuale appello. La sentenza è particolarmente corposa, con ben 94 pagine. Nel processo erano coinvolti anche il direttore e giornalista dell’Informazione, Carlo Filippini e Antonio Fabbri, entrambi assolti dall’accusa di violazione del segreto istruttorio.