San Marino: le nazionali di volley pronte per Andorra 2025 e gli Europei SCA

Con la stagione dei club giunta al termine, il volley sammarinese concentra ora le energie sulle sue selezioni nazionali. L’obiettivo è duplice: farsi onore ai Giochi dei Piccoli Stati di Andorra 2025, al via il 26 maggio, e affrontare con ambizione i successivi Campionati Europei SCA (Small Countries Association), in programma sia sul Titano (maschile, 12-15 giugno) che in Irlanda (femminile, 19-22 giugno).

Pascucci debutta da CT con l’obiettivo medaglia

Per Roberto Pascucci, neo commissario tecnico della nazionale maschile, sarà la prima esperienza a livello internazionale, dopo aver guidato Osimo alla vetta del girone E della Serie B italiana. “È una grande opportunità – spiega – e voglio viverla fino in fondo. Il nostro obiettivo? Tornare da Andorra con una medaglia”.

La formula del torneo prevede un girone unico all’italiana con sei squadre: Cipro, Islanda, Lussemburgo, Monaco, Andorra e San Marino. “Tutte avversarie temibili – sottolinea Pascucci –. Cipro è storicamente molto competitiva, l’Islanda ha doti fisiche rilevanti, Lussemburgo è ben organizzato, Monaco schiererà atleti naturalizzati e Andorra avrà il fattore campo”.

Il gruppo selezionato è un mix di esperienza e gioventù, con diversi atleti provenienti dalla formazione Under 18. In preparazione al torneo, è prevista una sola amichevole il 21 maggio a Ferrara contro una squadra di Serie B.

I convocati della nazionale maschile:

Palleggiatori: Marco Rondelli, Davide Gasperoni

Centrali: Luca Volpinari, Matteo Bernardi, Matteo Zamagni

Opposto: Nicolò Conti

Schiacciatori/Opposti: Samuel Frascio, Ian Kiva

Schiacciatori: Lorenzo Benvenuti, Andrea Lazzarini

Schiacciatore/Libero: Gabriele Giri

Libero: Davide Bacciocchi

Lucchi punta su un gruppo 100% sammarinese

Dopo aver conquistato l’oro con l’Under 18 femminile agli Europei di Malta, Cristiano Lucchi affronta con entusiasmo la nuova sfida con la nazionale maggiore. “Stiamo vivendo un bel momento. Per i Giochi abbiamo deciso di puntare tutto su atlete sammarinesi, anche per dare continuità al progetto tecnico”.

Nel roster verranno infatti inserite anche alcune giovani dell’Under 18. Le avversarie saranno Lussemburgo, Cipro, Monaco e Andorra. “Non partiamo come favorite – spiega Lucchi – anche perché molte squadre puntano su naturalizzate. Ma vogliamo crescere e giocarcela con dignità”.

Due le amichevoli fissate, entrambe al Pala Casadei di Serravalle: il 16 e il 23 maggio.

Le convocate della nazionale femminile:

Palleggiatrici: Matilde Stefanelli, Camilla Tiezzi

Schiacciatrici: Anita Magalotti, Martina De Gregorio, Ludovica Ghinelli

Schiacciatrice/Libero: Julia Zanotti

Opposti: Federica Tura, Alice Pedrelli

Centrali: Arianna Menicucci, Rosa Muccioli, Giorgia Guerra

Libero: Alice Pasolini

Con un’agenda fitta di appuntamenti e due squadre in fase di rinnovamento e crescita, San Marino si presenta ai Giochi di Andorra con grande determinazione e spirito di squadra, puntando non solo a competere, ma a lasciare il segno.