San Marino. “Le nostre strade non sono piste da corsa”: l’appello della Giunta di Castello di Città contro l’eccesso di velocità

Strade troppo veloci, cittadini sempre più preoccupati. La Giunta di Castello della Città di San Marino lancia un appello pubblico agli automobilisti: “Guidate con prudenza, il nostro territorio non è un circuito da corsa”.

Un messaggio chiaro e diretto, nato dalle numerose segnalazioni ricevute negli ultimi mesi da residenti allarmati per la velocità eccessiva di molte auto, specialmente nelle aree vicine a scuole, centri sportivi, parchi gioco e zone commerciali.

«Il nostro Castello – si legge nella nota – è il cuore pulsante della Repubblica, vissuto ogni giorno da bambini, anziani, famiglie e visitatori. La mancanza di autovelox non autorizza comportamenti pericolosi. Al contrario, è un invito al rispetto reciproco e al senso civico».

La Giunta mette in chiaro che, in assenza di un’inversione di tendenza, sarà costretta a chiedere interventi più rigidi, come il pattugliamento costante delle forze dell’ordine o l’installazione di dissuasori fisici nei punti più critici del territorio.

Un richiamo accorato, dunque, che punta tutto sulla responsabilità individuale e sul rispetto collettivo. «Guidare piano – conclude il comunicato – è un gesto di civiltà. Ringraziamo fin da ora chi sceglierà di ascoltare questo appello, per una Città di San Marino più sicura e vivibile per tutti».