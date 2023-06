San Marino. L’ECCELLENTISSIMA REGGENZA PARTECIPA ALLA 79° CERIMONIA COMMEMORATIVA DELLE VITTIME DEL BOMBARDAMENTO DEL 26 GIUGNO 1944

Nel pomeriggio di ieri i Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, S.E. Alessandro Scarano e S.E. Adele Tonnini, accompagnati dal Segretario di Stato per l’Istruzione e Cultura, Andrea Belluzzi, come consuetudine hanno deposto una corona d’alloro al Cimitero di Montalbo al monumento eretto nel 1961 alla memoria dei caduti del bombardamento del 26 giugno 1944.

Una Cerimonia solenne e di significato, nel 79° anniversario dal drammatico evento, alla quale erano presenti i Capitani di Castello della Città di San Marino e di Borgo Maggiore e le Autorità militari, civili e religiose. Essa è stata preceduta da una Santa Messa celebrata nella Chiesa di Santa Mustiola ed officiata da Don Marco Mazzanti, Rettore della Basilica del Santo.

Quel lontano lunedì d’estate del 26 giugno 1944 la Repubblica di San Marino registrò 63 i morti. 37 erano sammarinesi e molti di loro erano donne in fila per la razione quotidiana di pane, al Silo Molino Forno. Tra le vittime vi furono anche numerosi italiani che si erano rifugiati nella Repubblica di San Marino, in quanto Paese neutrale.

Ieri, al termine della Cerimonia di commemorazione, i Capitani Reggenti si sono intrattenuti con alcune persone convenute ed in particolare con due cittadini sammarinesi che hanno raccontato la loro testimonianza risalente a quella tragica giornata. Nello specifico i due testimoni hanno raccontato che il bombardamento è stato preceduto dal lancio di alcuni palloncini rossi, al punto che i bambini hanno pensato fosse “un giorno di festa”, ma immediatamente si sono avvertiti i fragori delle esplosioni che hanno devastato buona parte del centro storico e provocato la morte di vittime innocenti.

La Reggenza, nel celebrare il significativo anniversario che riporta alla contemporaneità e al fragore di tutti i conflitti in corso, intende sottolineare che il prossimo anno si celebrerà l’80° Anniversario di questo tragico evento e auspica che lo stesso possa essere ricordato con una solenne cerimonia che sia monito unanime e possa altresì porre luce sulla singolarità della ricorrenza legata alla memoria sammarinese e universale poiché storia collettiva.

San Marino, 27 giugno 2023/1722 d.F.R.