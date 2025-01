San Marino. Legalità e cittadinanza attiva, il Cardinal Zuppi e il Presidente Emerito della Camera Violante hanno incontrato gli studenti sammarinesi

Al Concordia il primo appuntamento organizzato dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura per celebrare i 50 anni della Carta dei Diritti

Giovedì scorso il Teatro Cinema Concordia di Borgo Maggiore, ha ospitato la conferenza, promossa dalla Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura, sul tema dei valori della democrazia e del ruolo del cittadino nelle società contemporanee, rivolta agli studenti della Scuola Superiore. Relatori d’eccezione della conferenza due grandi protagonisti del nostro tempo, S.Em. Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e il Prof. Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati.

Al centro dei lavori cui hanno assistito anche i Capitani Reggenti S.E. Filippo Tamagnini e S.E. Gaetano Troina i temi della legalità e della “cittadinanza attiva” promossi nelle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado e la celebrazione del 50° anniversario dell’approvazione della “Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese” (Legge 8 luglio 1974 n. 59). L’incontro è stato aperto dall’indirizzo di saluto del Segretario di Stato Andrea Belluzzi e dall’intervento introduttivo del Prof. Paolo Pascucci, Direttore dell’Istituto Giuridico Sammarinese.

Il Cardinale Zuppi, che ha recentemente scritto un breve testo intitolato “lettera alla Costituzione” riflettendo sull’importanza dei valori costituzionali nelle democrazie contemporanee ha dialogato con il Prof. Violante che sovente ha affrontato, nel corso della sua attività di ricerca, il tema dei doveri. Questo dialogo, tra un eminente esponente del mondo cattolico e un importante esponente della cultura laica, vuole fornire agli oltre 300 studenti che hanno preso parte all’incontro gli strumenti per comprendere come si evolve il concetto di democrazia e come muta il concetto di cittadinanza, nel mondo contemporaneo.

Tutti i ragazzi presenti sono stati omaggiati con il saggio di Alvaro Selva, per AIEP, sull’ordinamento costituzionale della Repubblica di San Marino.

San Marino, 22 marzo 2024/1723 d.f.R.