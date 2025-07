San Marino. L’eredità Soragni … di Erik Casali

Caro Direttore,

dopo aver appreso le difficoltà emerse nel nostro ospedale di stato, il pensiero va ad uno straordinario professionista, che non è più tra di noi, un medico di enorme valore, capace e generoso nel seguire, accudire

I suoi pazienti che lo adoravano, compresa mia mamma, nel lontano 1993, dove in quell’anno potemmo apprezzare il valore del medico ma anche dell’uomo, Oliviero Soragni, Primario del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Stato con migliaia di interventi e di diagnosi che lo hanno portato ai vertici dell’ortopedia mondiale.

Il suo percorso lavorativo e di vita lo portò’ ad essere il Professore Soragni, che arrivato da Modena a San Marino, restò alla guida della sua equipe per 26 anni garantendo a tutti i sammarinesi, cure di primaria qualità, al servizio dei cittadini, col pensiero continuo di migliorare, non solo nella Chirurgia della mano e sul resto degli interventi, di Traumatologia e Ortopedia con l’intendimento, teso anche a migliorare in generale la Sanità sammarinese, instaurando rapporti con le migliori Università di Medicina di tutto il mondo,per far crescere i nuovi Medici,facendo si che la sua fama si espandesse in maniera tale che da tutto il mondo venissero come pazienti i campioni di varie discipline sportive, solo per fare qualche nome: Valentno Rossi, Simoncelli, Loris Capirossi,Biaggi, Pasini , inzaghi e altri, per sottoporsi alle cure del Prof Soragni

grazie alla sua bravura, i campioni dello sport che varcavano la soglia dell’ospedale, erano ricevuti da Soragni e dai suoi collaboratori , i Dottori Ghinelli, Alfarano, Pederzini, Lucchetti, Grana , Parma, Baldassarri, Fardetti e altri ancora, assicurando loro la ripresa delle varie attività sportive , e permettendogli di tornare in salute a giocare, guidare e vincere!

Questa mia breve storia per i tanti sammarinesi che non lo hanno mai dimenticato, speranzosi che la sua strada, il suo fare fosse portato avanti dagli eredi che componevano la sua equipe, continuando cosi a curare al meglio, grazie agli insegnamenti del Prof. Soragni, usando al meglio quella che io ho sempre chiamato:l’eredità Soragni. Un patrimonio di conoscenza e professionalità forse unico, condiviso per un trentennio con i suoi preziosi collaboratori.

Per questo troverei naturale che se queste mie righe finissero su tavolo dei nuovi dirigenti Iss, il Dottor Vagnini ed il Dottor Bertolini , si cogliesse l’occasione di fare una chiacchierata con tutti questi stimati Dottori, invitandoli a tornare,per riprendere un discorso che fu interrotto solo “grazie” alla pochezza dei politici di allora, che non capirono il grande valore di un uomo costretto dalla legge alla pensione,nonostante avesse ancora almeno 20 anni da insegnare a quelli più giovani,un uomo vero,che ha onorato la professione, amato San Marino, i Cittadini, il suo lavoro, restando sempre straordinariamente umile come solo le grandi persone sanno essere ed un amico per quelli come me che hanno avuto l’onore ed il piacere di conoscerlo e di essere considerato un amico.

Far tornare l’Equipe Ortopedico nel nostro Ospedale, sarebbe un modo unico e speciale a favore dei cittadini, di onorarlo, ricordalo, anche se noi non lo dimenticheremo mai.

Erik Casali