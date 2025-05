San Marino. Lettrice denuncia stato di degrado, con topi, di Via Giacomini nelle vicinanze dell’ingrosso di frutta e verdura

Gent.mo Direttore Severini

la presente per segnalare che, in questi giorni in Via Gino Giacomini ,a San Marino città ho personalmente riscontrato la presenza di topi (per i quali ho prontamente avvisato il Servizio Veterinario). Altri cittadini hanno riferito di averne visti diversi anche loro.

Ci tenevo a sottolineare che la presenza di un ingrosso di Frutta e Verdura (con cassette ben esposte sulla strada) sicuramente ha contribuito alla presenza di tali animali.

Noi residenti ci chiediamo come sia stato possibile che gli uffici preposti abbiano potuto autorizzare l’apertura di un INGROSSO di frutta e verdura in una zona residenziale (oltretutto si sono dimezzati i posti auto visto che tale attività ha 3 furgoni che rimangono parcheggiati tutto il giorno).

Allego alcune immagini che dimostrano il degrado in cui versa la via.

Ringraziando per l’attenzione colgo l’occasione per augurare buona giornata

Franca Ferrini