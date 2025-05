San Marino. L’ex Victor e Nazionale sierraleonese Demba Kamara è un nuovo giocatore del Tre Penne 

Il mercato di riparazione invernale del Tre Penne prosegue a gonfie e vele e il direttore sportivo Maurizio Di Giuli mette a segno un colpo importante per rinforzare la rosa del tecnico Nicola Berardi.

È ufficiale l’ingaggio del centrocampista classe 2003 Demba Kamara, che in passato ha vestito le maglie di Rimini e Victor San Marino ed è pronto a cimentarsi nella massima serie sammarinese. Per il Tre Penne si tratta di un rinforzo dalle grandi doti fisiche, che andrà ulteriormente a rendere competitivo l’organico per una seconda parte di stagione tutta da vivere. Il giocatore vestirà la maglia numero 45 e sarà a disposizione per la partita di sabato alle 18 contro il Domagnano.