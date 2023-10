San Marino. LIBERA. Caro vita: servono azioni forti ed immediate

Il potere d’acquisto si erode e l’inflazione mette sempre più in difficoltà le famiglie sammarinesi. La Segreteria alle Finanze convoca un tavolo, che vuole diventi permanente, con le associazioni dei consumatori e con quelle di categoria.

Libera apprende con favore questa iniziativa, che però ritiene tardiva.

La nostra forza politica ha anche chiesto, recentemente, un incontro urgente al Governo per affrontare in maniera sistemica la problematica. Così come lo aveva fatto per l’aumento degli interessi sui mutui e sul tema del caro-affitti.

Negli ultimi mesi, tra le altre cose, abbiamo proposto:

•?di destinare 1 milione di euro del debito estero contratto per calmierare le bollette invece di utilizzarlo unicamente a sostegno delle banche e per la spesa corrente improduttiva;

•?il prolungamento dei piani di ammortamento dei mutui per abbassare l’importo delle rate o rimborso di parte degli interessi sulla Smac anche attraverso un tavolo di confronto tra Politica, Banche e associazioni di consumatori;

•?considerato che in territorio son o presenti oltre 2000 appartamenti sfitti e circa 300 immobili in pancia alle banche, di adottare politiche incentivanti per la messa a disposizione di queste unità abitative sbloccando un mercato completamente fermo.

Inoltre grazie ad un nostro continuo sollecito sono aumentati del 10% gli assegni famigliari ed è migliorata la legge sul mutuo prima casa aumentando l’importo finanziabile a 170.000 e aumentando la quota interessi rimborsata dallo Stato del 5% per ogni scaglione.

Queste sono solo alcune delle proposte più volte reiterate per provare a dare risposte sulle priorità del Paese che devono essere affrontate a livello politico.

Basta con gli stucchevoli annunci di improvvisate verifiche di governo o le battaglie sulle poltrone.

Auspichiamo davvero che dal “pianeta maggioranza” si atterri sul “pianeta Terra” e si inizi a ragionare seriamente di soluzioni legate alle problematiche contingenti e prospettiche per San Marino.

Libera, con senso di responsabilità, continuerà a dare il suo contributo per una politica diversa e più vicina ai bisogni dei Cittadini.

Libera