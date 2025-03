San Marino. Libera: Edilizia Sociale e Popolare e Studentato Universitario al centro di un grande progetto di riqualificazione del territorio

Da diversi mesi Libera ha posto l’attenzione sulla cosiddetta “Emergenza casa”, la difficoltà a trovare una casa da acquistare o da affittare è un problema che i nostri concittadini, specie i più giovani, sentono sempre più frequentemente.

Affitti impossibili, tassi per mutui fuori dal comune, indisponibilità degli immobili, mercato bloccato e di conseguenza famiglie o giovani con uno stipendio medio che faticano a potersi permettere un’abitazione.

Con le nostre proposte, abbiamo migliorato la legge sul mutuo prima casa aumentando l’importo finanziabile a 170.000€ e aumentando la percentuale di interessi rimborsabile. Abbiamo fatto approvare l’osservatorio immobiliare per avere dati e prezzi del costruito sul territorio.

In questa ottica abbiamo accolto favorevolmente le dichiarazioni espresse dal Rettore dell’Università di San Marino Corrado Petrocelli relative alla carenza di alloggi per gli studenti con la proposta di realizzare uno studentato per la ricerca anche alla luce del costante aumento di iscritti al nostro Ateneo.

Sul nostro territorio sono presenti centinaia di immobili incompleti o in disuso che una politica lungimirante dovrà mettere al centro di un grande progetto di riqualificazione territoriale che sia finalizzata al rispetto dell’ambiente, all’edilizia sociale e popolare e, perché no, agli alloggi per gli studenti e agli spazi per la ricerca universitaria.

I problemi sono evidenti, le soluzioni sono relativamente semplici, solo una classe politica miope può rimanere con le mani in mano lasciando ingigantire l’emergenza giorno dopo giorno.

