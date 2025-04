San Marino. Libera. Festa dei Lavoratori: dalla piena occupazione ad un lavoro più giusto e dignitoso

In un momento storico in cui San Marino si avvicina alla piena occupazione, Libera celebra il 1° Maggio riaffermando i valori fondanti del lavoro come diritto, strumento di emancipazione personale e pilastro della coesione sociale. I dati degli ultimi anni confermano una tendenza positiva: il tasso di disoccupazione si attesta su livelli molto contenuti, segno di un’economia in ripresa e di un sistema produttivo che ha saputo resistere e adattarsi.

Ma il lavoro non può essere misurato solo dai numeri. Un Paese che cresce davvero è quello che si prende cura di tutte le persone che lavorano. Per questo, Libera ribadisce che non basta creare occupazione: è necessario innalzare la qualità del lavoro, garantendo sicurezza, dignità e opportunità di realizzazione per ogni lavoratore e lavoratrice.

Sicurezza sul lavoro, in primis, significa mettere al centro la tutela della salute fisica e mentale delle persone. Nessuno deve rischiare la vita o la salute per portare a casa uno stipendio. Servono controlli efficaci, formazione continua e una cultura della prevenzione che coinvolga imprese e istituzioni.

Equità e giustizia nei luoghi di lavoro sono altrettanto fondamentali: parità di trattamento, trasparenza nelle carriere, valorizzazione del merito e rispetto dei contratti. Non ci può essere sviluppo sostenibile senza il riconoscimento pieno dei diritti.

Libera richiama con forza l’attenzione sulle fasce più penalizzate del mercato del lavoro: le donne, che ancora oggi subiscono divari salariali e difficoltà nella conciliazione tra lavoro e vita privata, gli over 50, spesso esclusi da percorsi di crescita o reinserimento professionale e tutto il mondo della disabilità che deve avere accesso al lavoro in un’ottica inclusiva. È su queste fragilità che si misura la giustizia sociale di un Paese.

Infine, crediamo in un lavoro che non sia solo sopravvivenza, ma anche realizzazione personale. In un mondo che cambia rapidamente, occorre accompagnare le persone nei percorsi di aggiornamento, innovazione e crescita. Offrire formazione, flessibilità positiva e possibilità di scegliere il proprio futuro è il miglior investimento che possiamo fare come comunità.

In questo Primo Maggio, Libera rinnova il suo impegno per un’economia al servizio delle persone, dove il lavoro sia sicuro, equo e capace di dare dignità e speranza. Celebrare i lavoratori oggi significa costruire le condizioni perché nessuno venga lasciato indietro.

Libera

1° maggio 2025