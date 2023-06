San Marino. LIBERA: “GOVERNO ILLEGITTIMO, INEFFICACE E COLPITO NEL SEGNO”

Il Governo, colpito nel segno, continua imperterrito a provare a raccontarla mistificando la realtà in maniera sconclusionata.

Cerchiamo quindi di fare chiarezza.

GOVERNO ILLEGITTIMO

Ricordiamo che in questa crisi non si sono semplicemente dimessi due Segretari di Stato dal Congresso di Stato bensì l’intera Forza Politica del Movimento Rete ha abbandonato la maggioranza. Rete, come tutte le altre forze della ex maggioranza, aveva sottoscritto il programma di Governo nel 2019 nato da un accordo successivo al voto che, ai sensi della nostra legge elettorale, deve essere sostenuto da almeno 35 consiglieri.

Con l’uscita dalla maggioranza dei Consiglieri retini viene meno il presupposto essenziale per cui questa maggioranza è nata: un’ampia coalizione per evitare il ballottaggio e premi di maggioranza poco congrui.

Perdipiù vi è il riferimento, presente anche alla Legge Qualificata n 1/ 2007 Art 6, comma 7

“…la dichiarazione di appartenenza alla coalizione deve riportare l’espresso impegno a costituire insieme una maggioranza di governo per l’intera legislatura e deve essere sottoscritta dai presentatori delle liste”, rispetto alle coalizioni di lista che, per formare la maggioranza, devono mantenere “la forma aggregativa con cui si sono presentate alla consultazione elettorale”. Tali norme mettono in discussione la possibilità che Motus Liberi, ancora ad oggi aderente della maggioranza che esprime il Segretario di Stato all’Industria nell’ambito del Congresso di Stato, possa rimanere in maggioranza essendosi presentata in coalizione con il Movimento Rete, coalizione Domani in Movimento.

Queste sono norme, non illazioni, che noi interpretiamo anche nel rispetto delle valutazioni sulla rappresentatività e governabilità svolte al momento della stesura della legge elettorale del 2019 successiva ad un referendum popolare.

Sarebbe interessante confrontarsi su questi temi in Consiglio Grande e Generale, luogo deputato a questo ruolo.

GOVERNO INEFFICACE

Crediamo, inoltre, che sia arrivato il momento, dopo quattro anni di legislatura, che gli annunci roboanti si concretizzino visto che il “piatto piange” in termini di risultati. Ma e’ evidentemente proprio per questo, la mancanza di obiettivi concreti raggiunti, che si preferisce tirare a campare invece che presentarsi all’elettorato.

Altroché bugie: le balle le racconta questo Governo che ancora sostiene di voler proseguire prioritariamente l’Accordo di Associazione con l’Unione Europea quando ci sono Segretari di Stato che con molta tranquillità dicono nei vari incontri di essere totalmente contrari. Così come non risponde sulla visita di Mattarella, sulla necessità di affrontare il tema del carovita, del caro affitti e sulle politiche di equità per ridurre le diseguaglianze.

LIBERA CONTINUERÀ AD AVERE UN ATTEGGIAMENTO PROPOSITIVO

Libera, come sempre ha fatto in questa legislatura, continuerà ad avere un atteggiamento propositivo e a sostenere, se dovessero arrivare, i progetti di sviluppo funzionali a rendere sostenibile il debito del nostro Stato.

Lo abbiamo fatto anche in passato quando la sgangherata maggioranza con dentro anche Rete non trovava i voti per sostenere l’ampliamento di aziende d’eccellenza che proprio grazie al sostegno di Libera, dall’opposizione, hanno potuto ampliare la propria attività ed assumere nuovo personale.

Il nostro partito, in questo senso, continuerà a fare proposte anche nel prossimo assestamento di bilancio perché il nostro atteggiamento di responsabilità non verrà mai a mancare specialmente ora che riteniamo vi siano i tempi maturi per aprire una nuova fase politica con al centro le riforme ed il progetto di rilancio economico per il futuro del Paese.

Libera