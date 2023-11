San Marino. Libera : “Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi.” Noi concordiamo con le parole di Papa Francesco

Evidentemente Don Mangiarotti ha la necessità di accreditarsi nei confronti del Governo per ottenerne l’ascolto che, a detta sua, non gli viene concesso per tutta una serie di istanze, da lui perorate.

Questa ci sembra l’unica ragione che lo abbia spinto a pubblicare sull’Informazione un articolo, sulla guerra scatenata da Israele nei confronti della popolazione residente nella Striscia di Gaza, che lascia sconcertati per l’assenza assoluta di qualsiasi afflato di carità e pietà cristiana. Con una faziosa semplificazione, il Don,parla del “…conflitto fra Israele ed Hamas”, ignorando il coinvolgimento della popolazione palestinese che sta pagandosulla propria pelle le conseguenze di un conflitto ignorato e sottovalutato per decenni.

Ribadiamo la nostra assoluta condanna dell’atto terroristico di Hamas del 7 ottobre scorso che senza tentennamenti consideriamo feroce, vile e senza giustificazione alcuna. Siamo altrettanto convinti che la carneficina, conseguenza dei bombardamenti su Gaza da parte di Israele, sia da condannare e non solo sul piano del diritto internazionale. Ad oggi sono morti più di 8.000 civili residenti nella Striscia di Gaza, di cui oltre 3.600 bambini.

Di fronte a questa drammatica situazione, riteniamo, quindi, che la risoluzione adottata dall’Assemblea dell’ONU, che aveva come unico obiettivo l’immediato cessate il fuoco, fosse un’occasione,per la comunità internazionale, per spingere Israele a fermarsi. Èstata l’opportunità mancata dalla Repubblica di San Marino, al di là di ogni equilibrismo geo-politico, in primis di agire in conformità all’Ordine del Giorno adottato dal Consiglio Grande e Generale all’unanimità e in secondo luogo di riaffermare la propria aspirazione alla pace e alla soluzione pacifica di ogni conflitto.

Queste sono le ragioni che hanno spinto Libera a criticare, per prima, l’astensione della Repubblica di San Marino sulla risoluzione dell’Assemblea dell’ONU adottata il 27 ottobre 2023. Non per ragioni politiche di parte, che rappresenta in modo egregio Don Mangiarotti, ma perché crediamo che qualsiasiazione utile a salvare vite umane vada perseguita.

In fine una esortazione al Don Mangiarotti, non ci si può schierarea difesa della vita sempre, solo quando si parla di interruzione volontaria di gravidanza, in questo caso sì per fare una battaglia politica di parte, perché uno Stato laico ha deciso di dotarsi di una legge moderna, a tutela delle donne, e ignorare le grida di aiuto che arrivano dall’inferno di Gaza dove quotidianamente muoiono persone innocenti.

Del resto, è proprio Papa Francesco ad esprimere quale sia la posizione della Chiesa rispetto al conflitto nella Striscia di Gaza:“Cessate il fuoco a Gaza, fermatevi. La guerra è sempre una sconfitta” “A Gaza si lascino spazi per garantire gli aiuti umanitari e siano liberati subito gli ostaggi. Nessuno abbandoni la possibilità di fermare le armi.“ Noi concordiamo con le parole di Papa Francesco.

Libera