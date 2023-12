San Marino. L’impatto dell’Accordo sulla Corte di giustizia sul sistema giudiziario di San Marino: Quaderno CRRI 2023

Il Quaderno “Il ruolo della Corte di giustizia nell’Accordo di associazione” di Maria Giacomini tratta un tema rilevante per la comunità di San Marino e di interesse generale per la comunità europea. Questo studio inedito rappresenta un contributo di alta qualità alla ricerca scientifica. Poiché l’Accordo non è ancora stato concluso con contenuti definitivi e pubblici, ogni riflessione sull’impatto della Corte e sul ruolo delle istituzioni coinvolte è puramente speculativa e si basa su scenari ipotetici. Tuttavia, il ruolo centrale della Corte è fondamentale, poiché potrebbe essere l’unico organo garante dell’attuazione corretta dell’Accordo tra San Marino e l’Unione Europea, assicurando la conformità e l’omogeneità con il diritto dell’UE. Puoi consultare la pubblicazione su https://www.unirsm.sm/crri/pubblicazioni/ per maggiori dettagli.