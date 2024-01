SAN MARINO. L’IMPEGNO DEL PDCS PER LA SANITÁ E PER COSTRUIRE PERCORSI DI DIALOGO. Il comunicato stampa dopo l’attacco di Repubblica Futura

I recenti comunicati stampa e le azioni di alcune forze politiche di opposizione, in prossimità della chiusura della legislatura, stanno già mostrando le modalità con cui potrà svolgersi la prossima campagna elettorale, che sembra prediligere attacchi alle persone piuttosto che occuparsi di elaborare una proposta politica forte e utile al Paese.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese intende rispondere con fermezza e determinazione a tutti questi attacchi, rigettando questa impostazione e continuando a promuovere il dialogo tra le forze politiche e la responsabilità, che soli possono costruire e rafforzare rapporti utili a creare unità di intenti e progetti concreti per il bene della cittadinanza e dell’intera Repubblica.

Il PDCS, pertanto, respinge e rimanda al mittente le critiche riguardo alla presunta inadeguatezza nella riorganizzazione e nella gestione dei servizi ISS, ed in particolare al servizio di tutela dei minori, e riafferma la piena fiducia nelle competenze e nell’integrità di tutti i professionisti che lavorano incessantemente in ambito sanitario, per il benessere dei minori e delle persone con disabilità.

L’importanza della trasparenza e meritocrazia nell’attribuzione degli incarichi pubblici e del settore pubblico allargato, per il miglioramento dei servizi offerti alla cittadinanza, sono un obiettivo sempre fortemente voluto dal PDCS.

Anche in tal senso, il PDCS è attualmente impegnato a dare supporto per l’adozione del nuovo atto organizzativo dell’ISS, utile alla ristrutturazione dell’assetto dei servizi, nella massima trasparenza attraverso concorsi e selezioni pubbliche, superando la discrezionalità.

Sono già evidenti, in alcuni ambiti, i miglioramenti riscontrati in questi pochi mesi nella sanità pubblica, dopo il cambiamento alla guida della Segreteria di Stato alla Sanità, pur non negando difficoltà che ancora permangono nel settore.

Non possiamo, dunque, non stigmatizzare l’approccio politicizzato su questo tema, che sembra mirato a delegittimare l’amministrazione piuttosto che a favorire il clima di fiducia nelle Istituzioni, e la collaborazione per benessere dei cittadini.

Il Partito Democratico Cristiano Sammarinese rimane fedele ai suoi valori ed alla propria volontà di servire il Paese, con efficienza e cura per ogni singolo cittadino, rinnovando il suo impegno a lavorare per il miglioramento continuo della vita della comunità sammarinese.

San Marino, 24 gennaio 2024

Ufficio stampa del PDCS

