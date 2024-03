San Marino. Liquidità interna inutilizzata e costosi debiti esteri: il paradosso delle finanze sammarinesi … di Emilio Della Balda

Ho appena letto un servizio completo sulle emissioni del debito pubblico italiano che vanno a gonfie vele, con soddisfazione dei risparmiatori che le sottoscrivono.

Il pensiero va alla mia vecchia proposta di emissione di obbligazioni sammarinesi e sulla opposizione che ho fatto sulla scelta del governo di mettersi nelle mani della speculazione internazionale.

La scellerata decisione del governo, dovuta ad interessi inconfessabili, ha comportato un danno enorme per la nostra economia. Decine di milioni di spesa gravano sul Bilancio dello Stato ogni anno e vanno nelle tasche dei broker internazionali.

E’ uno scandalo senza precedenti !

Purtroppo, di fronte a tanto spreco, non c’é reazione, non c’é protesta. Al danno economico si aggiungono le assurdità di percorsi contrattuali strani, del segreto sugli accordi stipulati, di tassi di interesse ( 6,50% !!! ) da strozzinaggio.

Nel frattempo, una liquidità enorme è depositata nelle banche senza ottenere un rendimento e le banche sono costrette ad investire all’estero il denaro dei sammarinesi per quadrare il bilancio.

In qualsiasi paese del mondo uno scandalo come questo sarebbe più che sufficiente per cambiare governo sostituendolo con persone competenti, assennate e oneste.

Emilio Della Balda