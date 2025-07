San Marino: l’ISS ringrazia i volontari del Centro Sociale di Dogana per il sostegno agli anziani di Fiorina

Un ringraziamento pubblico sentito e riconoscente è stato rivolto ieri, mercoledì 9 luglio, ai volontari del Centro Sociale di Dogana da parte dell’Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) della Repubblica di San Marino, per il loro costante impegno accanto agli ospiti dell’Assistenza Residenziale Anziani di Fiorina. L’occasione è stata un momento conviviale organizzato nella struttura, che ha coinvolto tanto i volontari quanto gli anziani residenti, in un clima definito di “grande calore umano e partecipazione”.

L’iniziativa ha voluto valorizzare una collaborazione che prosegue dal 2022, anno in cui i volontari hanno iniziato a recarsi regolarmente nella struttura di Fiorina per offrire momenti di lettura agli ospiti, promuovendo così socializzazione e stimolo culturale. Un’attività semplice ma di grande valore, capace di generare benessere relazionale ed emotivo.

Alla cerimonia hanno preso parte il Direttore del Dipartimento Territoriale e Socio Sanitario, il Direttore della UOC Assistenza Residenziale Anziani e il Direttore Clinico, insieme al gruppo dei volontari e agli ospiti della struttura, sottolineando l’importanza del lavoro svolto in questi anni. “Questa iniziativa rappresenta un esempio virtuoso di solidarietà intergenerazionale e di arricchimento della vita sociale degli ospiti”, ha dichiarato il Comitato Esecutivo dell’ISS. “L’impegno costante dei volontari del Centro Sociale di Dogana testimonia l’importanza dei valori di comunità e dimostra quanto sia preziosa la collaborazione tra istituzioni pubbliche e realtà del volontariato del territorio”.

L’intervento dell’ISS ha evidenziato inoltre il ruolo fondamentale delle attività culturali e ricreative nella cura degli anziani: accanto all’intrattenimento, i volontari contribuiscono a garantire stimoli cognitivi, emotivi e relazionali che favoriscono il benessere psico-fisico degli ospiti e umanizzano l’assistenza all’interno della struttura.

Concludendo, l’ISS ha voluto rinnovare la propria gratitudine ai volontari, definendoli “un modello di cittadinanza attiva e partecipata nella comunità sammarinese”.