San Marino. Lista d’attese lunghe per la nostra unica RSA. La proposta di Paolo Forcellini

Leggendo su un giornale online e su una pagina Facebook un post di un noto ex politico, (Emilio Della Balda ndr) che denuncia come per accedere all’unica casa di riposo esistente in Repubblica ci sia una lunga lista d’attesa, mi pongo una domanda: perché un governo – rosso, giallo, nero o azzurro che sia – non si decide una volta per tutte a crearne una anche a San Marino Città?

Ci sono almeno tre hotel, attualmente chiusi da anni, che – naturalmente in accordo con le rispettive proprietà – potrebbero essere adatti e contribuire in parte a risolvere il problema.

L’attuazione di un progetto del genere sarebbe molto più utile per la cittadinanza rispetto ad altre iniziative o proposte che vengono presentate nei programmi elettorali.

Paolo Forcellini