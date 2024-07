San Marino. L’ISTANZA D’ARENGO DOUBLE FACE…di Paolo Forcellini

Inizia la 31° legislatura-Convocato il primo Consiglio Grande e Generale. Prima delle vacanze molta carne al fuoco che impegnerà i consiglieri ad un tour de force. All’O.D.G. molto corposo e con argomenti scottanti, come il riconoscimento dello Sato Palestinese, vi sono ben 22 Istanze d’Arengo da approvare. Oltre a queste presentate nell’ultimo semestre, ve n’è una, rimasta in sospeso durante la passata legislatura, che ha creato un’ampia discussione e che è sfociata in un “guazzabuglio” istituzionale difficile da districare. E’ l’Istanza d’Arengo, approvata inizialmente a maggioranza che chiedeva che il PIAZZALE LO STRADONE fosse intestato al prof.or FEDERICO BIGI. Successivamente, a votazione avvenuta e dopo l’ufficializzazione del risultato, inspiegabilmente da parte di qualche forza politica è stato presentato un O.D.G., anch’esso approvato a maggioranza, che dava il mandato al CdS di individuare un luogo da intestare allo stesso prof.or Bigi. Dopo di chè la pratica è stata messa nel cassetto, anche per la prospettiva di elezioni anticipate. Spetta ora alla nuova maggioranza, tirarla fuori dal cassetto, prendere una decisione definitiva e mettere in atto quanto deciso dal CGG nella la prima votazione. Questo per non delegittimare l’Istituto dell’Arengo e per non prendersi gioco dei cittadini sammarinesi firmatari dell’Istanza stessa.

( LO STRADONE)